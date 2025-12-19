Click acá para ir directamente al contenido
Nueva derrota judicial de empresa que pagó millonario sueldo por error

Abogado de la firma de cecinas Cial apuntó al delito penal de hurto por hallazgo. La Corte de Apelaciones confirmó que la adecuada calificación jurídica es la institución civil del pago de lo no debido.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Lunes 22 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

J. Troncoso Ostornol
