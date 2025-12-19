Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF El deal
El deal

Ni Entel, ni Claro: los interesados detrás de la nueva fórmula para vender la Telefónica

Beyond ONE y Paradise Mobile son los dos postores que están en competencia por Movistar Chile. El primero tiene presencia en el país tras comprar Virgin Latinoamérica en 2023. El segundo es una compañía fundada por exejecutivos de Bell con operaciones en las Bahamas. Aunque se esperaba un cierre en diciembre, se prevé que la decisión final se anuncie en enero.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Viernes 19 de diciembre de 2025 a las 10:30 hrs.

Magdalena Espinosa Movistar Telefónica adquisiciones y fusiones ENTEL Claro telecomunicaciones
<p>Ni Entel, ni Claro: los interesados detrás de la nueva fórmula para vender la Telefónica</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Ejecutivo traba proyecto que beneficia a adultos mayores en materia de contribuciones
2
Empresas

Francisco Pérez Mackenna: el histórico CEO de Quiñenco que podría migrar hacia la Cancillería del Gobierno de Kast
3
Empresas

Gobierno calcula que buses eléctricos generaron un ahorro de $ 60 mil millones anuales al sistema
4
Economía y Política

Contribuciones, impuesto a empresas y nuevo sistema: los cambios tributarios que marcarán 2026
5
Economía y Política

Francisca Kegevic, economista jefa de Econsult: “El próximo año podría tenerse un impulso adicional” en inversión
6
Empresas

Inmobiliaria del Grupo Angelini demanda a la Municipalidad de Viña del Mar tras decreto de Ripamonti que ordena demolición de faenas
7
Empresas

Contraloría iniciará inédita auditoría ante denuncias de parlamentarios por acuerdo Codelco-SQM
8
Empresas

Strip centers, oficinas y bodegas: los activos que liderarán el apetito inmobiliario en 2026
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete