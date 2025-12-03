Entel y América Móvil van en solitario por Telefónica tras fin de alianza y WOM presenta su oferta vinculante
Con el fin del acuerdo, fuentes cercanas a WOM afirman que ahora tienen una oportunidad. Las firmas de los grupos Matte y Hurtado y la ligada a Carlos Slim siguen evaluando opciones para ofertar.
La trama de la enajenación de los activos de Telefónica dio un vuelco en las últimas horas. En la noche del miércoles, Entel informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que puso término a su alianza con América Móvil para hacer una oferta conjunta por la compañía de capitales hispanos y dio por finalizado el memorándum de entendimiento que había suscrito con la firma ligada al multimillonario mexicano Carlos Slim.
Acto seguido, Entel informó que seguirá participando en el proceso conducido por Telefónica para la venta de sus activos en Chile y, asimismo, continuará evaluando alternativas que le permitan eventualmente presentar una oferta vinculante por dichos negocios.
“Atendido que a esta fecha el proceso de due diligence, el análisis y estudio de Telefónica, y de sus activos y pasivos, no han concluido, aún no es posible indicar el alcance, el monto ni las demás condiciones de una potencial oferta vinculante ni de una eventual transacción", dijo la compañía chilena en el hecho esencial.
Por su parte, América Móvil señaló al regulador mexicano que “explorará de manera individual su potencial participación en dicho proceso”.
“Las empresas seguirán participando del proceso pero de manera individual”, dijeron conocedores del proceso.
Cabe señalar que el pasado 6 de octubre la sociedad ligada al grupo Matte y Hurtado Vicula informó a la CMF que se encontraba estudiando y analizando la eventual presentación de una oferta vinculante para la adquisición “de ciertos activos” del negocio de Telefónica en Chile, y que dicha evaluación se estaba realizando en conjunto con América Móvil, controladora de Claro Chile.
Para regular esta relación y eventualmente presentar una oferta vinculante, ambas empresas habían suscrito tanto un memorándum de entendimiento, como acuerdos de confidencialidad y acuerdos de equipos limpios (clean team agreements) entre ellos y con Telefónica, que regulan la relación entre las partes. En el mercado se dijo que Entel iba por la red fija mientras que América Móvil por la móvil.
Respecto de la ruptura, en el mercado señalaron que ambas firmas no llegaron a acuerdo en los términos de la oferta a presentar por Telefónica.
En la industria se indica que el monto que se evalúa por la telco ronda los US$ 1.000 millones por todos los activos.
Por otro lado, fuentes cercanas a la tratativas confirmaron que WOM ya presentó su oferta vinculante. Cercanos a la firma, afirman que el fin de la alianza de son buenas noticias y muy positivas para esta compañía.
De hecho, afirmaron que como su negocio de telefonía fija es bastante pequeño, “no tendríamos un problema antimonopolio con la telefonía fija como lo tendría Claro”. Y en cuanto al negocio de telefonía móvil de WOM, donde son más grandes, la firma ve factible tener “conversaciones sensatas con la Fiscalía Nacional Económica (FNE)”.
Además en esta firma agregaron que “desde el punto de vista financiero no creo que hubiéramos superado a Entel y Claro juntos, pero ahora tenemos una oportunidad”.
