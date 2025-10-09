Click acá para ir directamente al contenido
Telefónica Chile admite lo que todo el mercado ya sabía: "se han recibido diversas manifestaciones de interés no vinculantes" por la empresa

Indicó que "se está llevando a cabo un proceso de due diligence con varios posibles compradores" pero que "no cuenta con más información" sobre la posible enajenación, "por lo que no es posible anticipar el alcance, condiciones y/o efectos financieros que podría tener ésta para la sociedad".

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Jueves 9 de octubre de 2025 a las 09:39 hrs.

Foto: Aton Chile

