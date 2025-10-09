Telefónica Chile admite lo que todo el mercado ya sabía: "se han recibido diversas manifestaciones de interés no vinculantes" por la empresa
Indicó que "se está llevando a cabo un proceso de due diligence con varios posibles compradores" pero que "no cuenta con más información" sobre la posible enajenación, "por lo que no es posible anticipar el alcance, condiciones y/o efectos financieros que podría tener ésta para la sociedad".
Telefónica Chile oficializó lo que todo el mercado sabía y desde hace meses, aunque era desmentido constantemente por la firma: que está en venta y que han recibido ofertas no vinculantes, entre ellas, una propuesta conjunta entre Entel y la mexicana América Móvil, controladora de Claro VTR, así como propuestas de WOM, entre otras.
"El Directorio de Telefónica Chile S.A. tomó conocimiento de su controlador Telefónica, S.A. respecto de la iniciación por parte de éste de un proceso estratégico de valoración de distintas alternativas que podrían derivar en la disposición de su negocio en la República de Chile, incluyendo la Sociedad (la “Oportunidad”)", dijo en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
"Al respecto, con el fin de poder avanzar en este proceso, Telefónica, S.A. solicitó al Directorio de la Sociedad que, previa suscripción de respectivos acuerdos de confidencialidad con potenciales interesados en la Oportunidad, se otorgase acceso a cierta información confidencial de la Sociedad, lo cual fue aprobado de manera unánime por el Directorio de ésta".
A esta fecha, Telefónica Chile "es conocedora de que se han recibido diversas manifestaciones de interés no vinculantes, y que se está llevando a cabo un proceso de due diligence con varios posibles compradores". Sin embargo, la telco chilena dice que "no cuenta con más información en relación con la referida Oportunidad, por lo que no es posible anticipar el alcance, condiciones y/o efectos financieros que podría tener ésta para la Sociedad".
Telefónica Chile informó además que el interés en enajenar la filial local de Telefónica España fue informado el pasado 7 de agosto a la CMF en un hecho esencial reservado.
