Entel confirma que estudia una "oferta vinculante" por los activos de Telefónica en Chile en conjunto con América Móvil

"Atendido el estado de avance del proceso de due diligence, y del análisis y estudio de Telefónica en Chile, sus activos y pasivos, a esta fecha no es posible indicar su alcance, el monto ni las demás condiciones de una eventual transacción", indicó el gerente general de la compañía, Antonio Büchi.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Martes 7 de octubre de 2025 a las 06:21 hrs.

