Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Telecom/Tecnología
Telecom/Tecnología

Oferta conjunta: Entel tomaría negocio de líneas fijas de Telefónica Chile, mientras que América Móvil va tras telefonía móvil

Las conversaciones siguen en curso y el enfoque podría cambiar a medida que avance el proceso, según fuentes ahora citadas por Bloomberg.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 2 de octubre de 2025 a las 15:22 hrs.

Telefónica Movistar ENTEL Claro telecomunicaciones adquisiciones y fusiones
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Red de servicentros del grupo Luksic entra al negocio de la última milla de la mano de Chilexpress
2
Empresas

Cencosud tras denuncia de despidos masivos: “Estas decisiones forman parte de la transformación necesaria”
3
Empresas

Corte Suprema zanja disputa del MOP con dueña de cementerio, que cuestionó que teleférico a Ciudad Empresarial atraviese su espacio aéreo
4
Empresas

Exministros desmenuzan causas y alertan gravedad de la crisis financiera del Minvu
5
Internacional

Firma ligada a BlackRock está cerca de acordar la compra de AES por US$ 38 mil millones en una de las mayores adquisiciones en la historia del sector
6
Economía y Política

Grau enfrenta tenso round en el Congreso por cifras económicas y se abre a reponer glosa republicana
7
Señal DF

La reorganización de Parque Arauco tras la expansión de sus operaciones
8
Empresas

Firma chilena que gestionaba compras locales de BHP se lanza contra la gigante australiana e inicia arbitraje acusando incumplimientos contractuales
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete