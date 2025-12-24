Manuel Araya de Entel y el plan de renovación de concesiones móviles: “La industria está en la UTI y esto sería quitarle el oxígeno al paciente”

El ejecutivo explicó la negativa de la empresa ante la fórmula presentada por Subtel para llevar adelante la relicitación del espectro. Además de aspectos económicos, socavaría la seguridad jurídica, dijo.

Por primera vez en la historia de las telecomunicaciones, la industria nacional debe renovar sus concesiones móviles, las cuales fueron adjudicadas hace casi 30 años.

En junio de 2027 vencen tres bloques en la banda 1.900 MHz: dos de Entel y uno de Claro.

Esta es una frecuencia media del espectro radioeléctrico que, si bien fue adjudicada en un principio para tecnología 2G, hoy en día sirve para desarrollar el 5G, dado que proporciona un buen equilibrio entre la velocidad de transmisión y la cobertura del área.

De renovarse dichas concesiones, este hito marcará un precedente en la industria dado que éstas son el corazón de las operaciones de las empresas de telecomunicaciones. Por eso, y a tres meses de terminar su gestión, el subsecretario de Telecomunicaciones (Subtel), Claudio Araya, decidió abrir una consulta para fijar el mecanismo de ajuste, cuyo plazo vence este 27 de diciembre.

El regulador presentó un escrito de cinco páginas con una fórmula de derecho preferente para la renovación de las concesiones móviles. En simple, su propuesta consiste en un concurso público donde los participantes presentan un proyecto técnico, donde la preferencia radicaría en caso de empate, favoreciendo al operador que ya es dueño del bloque en cuestión.

No obstante, desde la industria han planteado que el problema en esta fórmula está en que la concesión se somete a la competencia y el dueño de dicha concesión podría quedar eliminado del proceso, perdiendo así un recurso vital.

En conversación con DF, el gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, Manuel Araya, planteó que “el derecho a renovar las concesiones es lo que asegura a los concesionarios invertir año a año y una norma técnica, con la fórmula que propone Subtel, pone en riesgo las reglas del juego”.

- ¿Qué le parece la fórmula de renovación presentada por la Subtel?

- Nosotros creemos acertado que la Subtel consulte, pero aquí hay una consulta que está hecha casi como un texto que se va a publicar. Nosotros vamos a participar y dar nuestra opinión porque creemos que esto no es adecuado por temas de fondo y por los riesgos que puede conllevar.

Le vamos a solicitar a la autoridad que no persevere en esta iniciativa, porque creemos que es sumamente mala para la industria. Nosotros hemos dicho que la industria está en la UTI y esto sería quitarle el oxígeno al paciente de la UTI.

- ¿Qué busca la Subtel con su propuesta?

- La Subtel justifica la renovación porque dice que hay que asegurar el uso efectivo del espectro y la renovación tecnológica.

Pero, en realidad, nosotros hemos invertido más o menos unos US$ 200 millones cada año o más en la renovación tecnológica.

Estas concesiones en particular inicialmente fueron hechas para 2G, pero después se lanzó 3G, luego la pasamos a 4G y hacia adelante vamos a hacer 5G en esta banda.

El proyecto original de esta concesión, cuando nosotros nos la ganamos, comprendía más o menos 200 estaciones, hoy día tenemos más de 4 mil estaciones en esta banda.

Además, en un principio esta concesión era para voz, pero hoy en día es datos. Entonces, este argumento de la renovación tecnológica está superado por la propia realidad, esa renovación tecnológica ha ocurrido y hacemos inversiones todos los años.

- ¿Cuáles son los problemas que presenta la fórmula?

- Creemos que jurídicamente no se puede hacer lo que está planteando Subtel.

En simple, las concesiones de servicio público se rigen expresamente por el artículo 8 de la Ley General de Telecomunicaciones y ese artículo establece que 180 días antes del vencimiento, uno puede solicitar la renovación y esa solicitud -de la parte interesada- se tiene que otorgar.

No hay requisito alguno, pero lo que hace esta propuesta es justamente eso: ponerle obligaciones, requisitos e incluso establece un concurso para la renovación. Además, creemos que la Subtel no tiene atribuciones para poder cambiar lo que está expreso en la ley, menos a través de una norma técnica.

Si el regulador quiere cambiar la ley tiene que ir al Congreso a exponer una modificación legal.

- ¿Qué riesgos puede traer para la industria?

- Nos preocupa el carácter retroactivo de esto. Las reglas de juego ya están estipuladas en la ley, entonces el riesgo implícito -y de tipo más económico de este asunto-, es que estas concesiones se licitaron sabiendo las reglas del juego de renovación, por eso uno la va desarrollando todos los años y continuamente va poniendo dinero.

Nosotros, en los últimos cinco años, hemos invertido US$ 1.000 millones, pero a lo mejor no lo hubiéramos hecho si sabíamos que la concesión iba a vencer. Entonces, la propuesta de la Subtel socavaría el principio de seguridad jurídica que tienen que tener los concesionarios respecto de las reglas del juego para poder invertir y eso es lo más grave.

Si hay un cambio de esa naturaleza, los concesionarios ya no van a querer invertir lo que están invirtiendo actualmente. El riesgo técnico no funciona en esta industria, entonces termina siendo el golpe de gracia al sector.