Filial de Telefónica vende su negocio tecnológico en Chile, México y Colombia a Hiberius

Telefónica Tech alcanzó un acuerdo con la compañía tecnológica ibérica Hiberus para la adquisición de los negocios de Telefónica Tech en Colombia, México y Chile. Ambas compañías mantendrán una alianza estratégica que permitirá a Telefónica Tech seguir atendiendo a clientes multinacionales en la región, al tiempo que refuerza su foco estratégico y operativo, informó la compañía.

"La operación se llevará a cabo garantizando la continuidad de las relaciones laborales y contractuales, de conformidad con la normativa vigente, y sin impacto en los servicios que Telefónica Tech presta a sus clientes multinacionales", dija la empresa.

En este contexto, el Centro de Operaciones Digitales (Digital Operations Center, DOC) en Colombia seguirá formando parte de Telefónica Tech, operando con normalidad, prestando servicio a los clientes dentro de su huella y asegurando los mismos niveles de calidad, disponibilidad y excelencia operativa.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

"Con esta medida, Telefónica Tech avanza en su estrategia de crecimiento y simplificación organizativa, reforzando su foco en las soluciones digitales y tecnológicas de mayor valor añadido para las empresas, en línea con sus mercados principales para el Grupo Telefónica: España, Reino Unido, Alemania y Brasil", explicó la compañía dirigida por Marc Murtra.

Esta adquisición permite a Hiberus consolidar su presencia en Latinoamérica, ampliar su expansión en mercados clave y potenciar sus capacidades en áreas estratégicas. De esta forma, se posiciona como una empresa de referencia en la región y consolida su posicionamiento para prestar servicio hacia Norteamérica.

"Este acuerdo es un paso natural dentro de nuestra evolución como compañía de servicios digitales del Grupo Telefónica, en el marco del nuevo Plan Estratégico Transform & Grow. Nos permitirá mantener la cercanía con los clientes y seguir ofreciendo los servicios de Telefónica Tech con los mismos estándares de calidad y compromiso", señaló María Jesús Almazor, COO de Telefónica Tech para España y América.

"Con esta operación reforzamos nuestras capacidades en ciberseguridad y cloud, ya que incorporamos un equipo altamente especializado que liderará nuestra presencia en Latinoamérica. Así, sentamos las bases de una alianza estratégica con Telefónica con una visión de largo plazo", afirmó Sergio López, CEO de Hiberus.

Hiberus es una consultora de origen español , con sede central en Zaragoza. Es considerada una de las compañías del sector con mayor crecimiento en la península. Opera a través de 36 hubs tecnológicos repartidos en 14 países , incluyendo España, EEUU, Reino Unido, Alemania, Italia, Rumanía, Marruecos y varios países de Latinoamérica.