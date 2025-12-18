Luego de 40 años, Telefónica pone fin a su cotización en Wall Street

La empresa solicitó su baja voluntaria de la Bolsa de Nueva York y espera que su exclusión sea efectiva en los próximos 10 días.

Telefónica informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España su intención de iniciar el procedimiento voluntario para dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York.

La empresa también hizo la comunicación el miércoles a la Securities and Exchange Comission (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, informándole que “Telefónica anuncia hoy su intención de iniciar el procedimiento para retirar voluntariamente de cotización en la Bolsa de Nueva York sus American Depositary Shares (ADS), cada una de las cuales representa una acción ordinaria de Telefónica, acreditadas por American Depositary Receipts (ADR)”.

La firma sostuvo que los titulares de ADS tendrán la opción de canjearlos por acciones ordinarias que cotizan en las bolsas de valores españolas y, sumado a esto, explicó que tiene la intención de convertir su actual programa de ADR en un programa de ADR de nivel 1, lo que dará a los actuales titulares de ADS la opción de seguir manteniendo sus ADS y facilitará su negociación en el mercado extrabursátil estadounidense (mercado over-the-counter).

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La teleco española espera que la exclusión de cotización sea efectiva diez días después de haberle notificado a la SEC su intención y, junto con esto, explicó que no ha acordado la cotización o registro de los ADS en otra bolsa de valores de Estados Unidos, pero que tienen la intención de solicitar su cotización en Euronext Dublín.

Asimismo, Telefónica también informó que tiene la intención de iniciar el mismo procedimientoen Perú, sujeto al cumplimiento de las leyes peruanas, para excluir voluntariamente sus ADS de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) tras la venta de su filial peruana en abril pasado a la firma argentina Integra Tec International por 900 mil euros.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Según explicó el grupo, "la decisión de retirarse se tomó tras un análisis detallado por parte de los órganos de gobierno pertinentes, teniendo en cuenta la carga administrativa y los costes asociados a la cotización de valores en la NYSE. Esta decisión es coherente con el Plan Estratégico presentado a los inversores en noviembre de 2025, que busca simplificar el modelo operativo de Telefónica. No se espera que esta decisión tenga ningún impacto en los clientes y socios de Telefónica ni en su presencia comercial en Estados Unidos”.

Así -tal como mencionó el medio español, Cinco días-, "las acciones de una de las primeras multinacionales españolas dejarán de cotizar en la bolsa neoyorkina tras 40 años en las pizarras de Wall Street". Cabe recordar que la empresa de telecomunicaciones española debutó el 12 de junio de 1987 en la bolsa de Nueva York, convirtiéndose en la primera empresa española en cotizar en el mayor mercado bursátil del mundo.

Cuando se formalice su exclusión de Wall Street, la compañía solo cotizará en las Bolsas de Madrid y São Paulo. En este último mercado cotiza su filial Telefónica Brasil, que opera en el país bajo la marca comercial Vivo. En Alemania, otro de sus mercados prioritarios, dejó de cotizar tras la oferta pública de exclusión que lanzó en abril de 2024 sobre su filial Telefónica Deutschland. Tampoco lo hace en Reino Unido, donde opera a través de Virgin Media O2, la joint venture al 50% con Liberty Global.