Fernando Echeverría y el próximo Gobierno: “El ambiente y las medidas económicas anunciadas van a producir un fuerte impacto en la inversión”

El presidente de Echeverría Izquierdo S.A. se declara optimista sobre el repunte de la construcción en los próximos años, aunque ve necesario potenciar la reactivación del sector inmobiliario con acciones inmediatas y reformas de largo plazo.

Con una larga trayectoria empresarial que inició a fines de los años ´70; una activa presencia gremial que lo llevó a la presidencia de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) entre 2002 y 2004, y un paso por el sector público -como intendente de Santiago (2010 a 2011), en el Gobierno de Piñera I-, Fernando Echeverría es un testigo privilegiado del desarrollo del sector constructor en las últimas décadas. Como fundador y actual presidente de la empresa Echeverría Izquierdo S.A. ha seguido al detalle los sucesivos ciclos de auge y desaceleración de esta industria, como es el caso del extenso período de estancamiento actual que se inició en 2022.

Ahora que este rubro está mostrando señales de recuperación, Echeverría puntualizó que las últimas proyecciones de crecimiento de la inversión de 2,2% para este año “marca un punto de inflexión positivo para la construcción en Chile con una inversión total en el sector que crecerá tras dos años de cifras negativas, si bien la expectativa original estaba en torno a un 3% a 5%”, en relación a las estimaciones de la CChC.

Eso sí, puntualiza que esta recuperación “será heterogénea, con claros motores en infraestructura productiva, y aún hay desafíos persistentes en vivienda e infraestructura pública”.

En el lado más positivo del balance, destacó que el primer rubro es el motor de la inversión en construcción en 2025 “concentrando un 38% del total, principalmente por la reactivación de proyectos que alcanzaron US$ 8.274 millones, especialmente en los sectores de minería y energía”.

Y la propia Echeverría Izquierdo S.A. supo aprovechar esta tendencia, ya que sus áreas de construcción y montajes industriales, y de servicios especializados industriales, representan más del 75% de las ventas, cosechando los frutos de la decisión adoptada en 2020 al definirlas entre sus ejes prioritarios.

Así, Fernando Echeverría destaca que 2025 ha sido “un buen año para Echeverría Izquierdo, ya que nuestra actividad anual crecerá alrededor del 10%, impulsada principalmente por los servicios al sector minero, que representarán más del 57% de nuestros ingresos totales”.

Las áreas más rezagadas de la construcción

Por el contrario, el empresario señaló que tras el leve crecimiento de 0,6% que anota la inversión en infraestructura pública subyace “una caída de 2,7% en el caso de las empresas autónomas y un estancamiento de la obra pública que no alcanza a ser compensado por el crecimiento de 8,3% en concesiones”.

El balance por debajo de lo esperado también alcanza al sector de la vivienda, donde la inversión en general en 2025 alcanzó “un crecimiento marginal de apenas 0,1%, y donde el aumento de 5,7% en vivienda pública no logra compensar la caída de 2,3% en vivienda privada”.

Pese a esto, valora la “señal positiva en la recuperación de la demanda impulsada fundamentalmente por el subsidio a las tasas de interés”, que ha venido dinamizando al mercado inmobiliario privado a lo largo de este ejercicio.

-¿Es suficiente esta medida para reducir los inventarios inmobiliarios y crear las bases para un repunte de la inversión inmobiliaria?

-El subsidio a las tasas hipotecarias ha sido fundamental para la reducción de los stocks de viviendas. Sin embargo, su alcance es limitado -con un máximo de 50.000 subsidios-, por lo que estimamos que su impacto en la reactivación de la inversión inmobiliaria será acotado.

-¿Es necesario extender esta política?

-Esperamos que el próximo Gobierno mantenga y amplíe esta política y que, junto con una probable reducción de las tasas de crédito hipotecario, contribuya a impulsar el crecimiento de este sector.

Expectativas para el año que se inicia

-Para el próximo año, la CChC estimó un crecimiento de la inversión total en el sector construcción de 4,8%, ¿cuál es su expectativa sobre su evolución en materia de actividad y proyectos?

- En 2026, la inversión productiva volverá a ser el principal motor del crecimiento, con una expansión proyectada de 13,6%, representando más del 40% de la inversión total en construcción, y alcanzará los US$ 8.801 millones, el nivel más alto desde que existen registros, concentrándose más del 70% en los sectores de minería y energía.

-¿Es sostenida esta tendencia en el mediano plazo?

-Para los años siguientes, se espera que la inversión minera siga creciendo impulsada por la demanda estructural de cobre y litio, por lo que vemos 2026 y 2027 positivos para Echeverría Izquierdo, que está fuertemente concentrada en atender a este sector.

-Por el contrario, en el campo de la infraestructura pública, el presupuesto del MOP para 2026 experimentará una contracción histórica, ¿qué efecto tendrá?

-La caída de 17,2% limitará el desarrollo de nuevas obras y obligará a concentrar los recursos en proyectos de arrastre. Si bien las concesiones mantendrán niveles elevados de inversión, estos no serán suficientes para compensar la caída, proyectándose una disminución total de 5,1% en la inversión del sector de infraestructura pública durante 2026.

-¿Por cuánto tiempo se extenderá esta lentitud en infraestructura pública?

-La estrechez fiscal nos hace prever que esta situación se prolongará al menos hasta 2027.

-En vivienda privada, la expectativa de la CChC es seguir revirtiendo la contracción en inversión de los últimos años. ¿Comparte esa perspectiva?

-Para 2026, se proyecta un aumento de 3,4% en la inversión en vivienda; sin embargo, la inversión privada se mantendría prácticamente estancada, con una variación de −0,1%. La buena noticia es que en el segmento de vivienda privada, la CChC anticipa un aumento de 30% en las ventas, alcanzando cerca de 60.000 unidades, lo que permitiría una reducción significativa del stock disponible.

-Desde el gremio resaltaron la necesidad de medidas de estímulo al sector, como extender el período de vigencia del subsidio a la tasa y prorrogar los permisos de edificación que vencen el 31 de marzo -que consideran 55.000 viviendas-, actualizar el factor de conversión de densidad habitacional y crear un mecanismo especial en reemplazo del Crédito Especial a Empresas Constructoras. ¿Está de acuerdo?

-Coincido plenamente con las medidas propuestas para reactivar en el corto plazo. Sin embargo, si queremos que la vivienda vuelva a ser un proyecto alcanzable para amplios sectores de la clase media y, con mayor urgencia aún, para los grupos más vulnerables, es indispensable avanzar en reformas de fondo.

-¿En qué líneas?

-Esto implica enfrentar la escasez crítica de suelo urbano mediante la incorporación de nuevas áreas a las ciudades, promover la densificación de zonas bien ubicadas y, al mismo tiempo, revisar aquellas regulaciones que han encarecido los costos de construcción sin una adecuada evaluación costo-beneficio.

Claves del actual y el nuevo Gobierno

-¿Cuál es su balance general del actual Gobierno en gestión económica y crecimiento?

-En el período del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, Chile ha registrado un crecimiento económico promedio de 2%, cifra que se sitúa por debajo del promedio histórico de las últimas tres décadas. En el sector construcción específicamente, observamos un débil crecimiento promedio de 1,4%, resultado que incluye dos años consecutivos de contracción, 2023 y 2024. Estos indicadores reflejan los retos que enfrentamos como industria y país, y señalan la necesidad de continuar trabajando en el fortalecimiento de las condiciones para la inversión.

-¿Ve impactos positivos a partir de la Ley de Permisos Sectoriales en la actividad del sector?

-Valoramos iniciativas como esta que, según el Ministerio de Economía, podría reducir los tiempos de tramitación entre un 30% y 70%. Sin embargo, estos avances, aunque relevantes, siguen siendo insuficientes, ya que incluso con reducciones significativas los plazos continúan siendo excesivamente largos. Antes de la reforma, según datos de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, existían más de 439 trámites sectoriales relevantes para la inversión, de los cuales 309 actuaban como barreras de entrada. Y de acuerdo con antecedentes del Senado, los permisos ambientales pueden tardar hasta 138 meses —11,5 años— en resolverse.

-¿Qué otra medida implementada por la actual administración destaca?

-Valoro la aprobación de la reforma de pensiones y estimamos que, si bien implicará un aumento en los costos laborales, su impacto positivo sobre el nivel de ahorro del país y el aumento futuro de las pensiones compensará ampliamente dichos efectos en el mediano y largo plazo.

- Ante el próximo inicio del mandato de José Antonio Kast, ¿cuáles son sus expectativas generales en relación al nuevo ciclo político del país que parte el 11 de marzo?

-Creo que el ambiente proinversión y las medidas económicas anunciadas, junto con la mejora de las perspectivas del cobre y litio y un menor precio del petróleo, van a producir un fuerte impacto en la inversión, por lo que estoy optimista en relación a los próximos años.

Echeverría Izquierdo invertirá US$ 198 millones 2028 con foco en proyectos inmobiliarios y equipos

Tras ejecutar este año un plan de negocios por US$ 35 millones -que corresponden a maquinarias ya adquiridas-, EI proyecta una inversión total por US$ 198 millones para el período 2025-2028, recursos que destinará, principalmente a nuevos proyectos inmobiliarios, y a la reposición de equipos para construcción, montaje y servicios industriales, detalló Echeverría.

-A septiembre pasado, la empresa aumentó sus ventas consolidadas en 14% a $ 430.122 millones ¿Cuál es la expectativa para el balance al cierre de 2025?

-En 2025, vamos a crecer nuevamente a niveles de dos dígitos. y el backlog actual de más de $ 800.000 millones nos asegura esos niveles de crecimiento también para 2026.

-Tras un crecimiento anual promedio de 11% en los últimos 10 años, ¿cuál es el horizonte a mediano plazo?

-Con el backlog actual y el aumento de la inversión prevista en minería y energía, donde tenemos fuerte presencia, prevemos ingresos por $ 800.000 millones antes de 2028 y que para 2029, si las condiciones favorables se mantienen, alcancemos ingresos del orden de $ 1.000.000 millones.

-La construcción y montajes industriales representa un 46% del resultado total, aunque bajó en 15% a septiembre de 2025 ¿cuál es proyección para el cierre de año?

-La leve caída respecto al ejercicio anterior se debe a resultados extraordinarios de esta división en 2024. El segmento ha tenido un buen desempeño durante 2025 y, a septiembre, mostraba un incremento de la actividad de 7,6% respecto al mismo período del año anterior, con márgenes sobre ventas superiores al 4%. Tenemos 15 proyectos en ejecución, de los cuales dos son en Perú, y el 74% de los ingresos es en proyectos mineros, y un backlog de más de $ 342.000 millones.

-¿Cuáles son las perspectivas en el área de servicios especializados industriales?

-El segmento de servicios especializados para la minería aumentó sus ingresos en más de un 20% en comparación al mismo lapso del año anterior, y sus resultados en 8,1%. Actualmente participa en 47 centros de trabajo y el 71% de sus ingresos proviene de la minería, y tiene un backlog de $ 261.000 millones.

-¿Cuál es el peso de ambas áreas en las ventas totales?

-Estos dos segmentos representan más del 75% de los ingresos y, por su alta participación en minería, hacen que el 57% de los ingresos totales de Echeverría Izquierdo provenga de ese sector.

-¿Ve factible el objetivo de subir el aporte de la actividad en minería a 65% hacia 2028, con ventas asociadas por US$ 500 millones?

-Con las tasas de crecimiento para este sector previstas para los próximos años, esperamos llegar antes de 2028 al 65% de ventas en minería.

-El segmento de soluciones habitacionales para segmentos medios de EI a septiembre registró una pérdida de $ 203 millones –menores a los -$ 2.754 millones en igual lapso de 2024-, ¿cuál es la evolución esperada para esa área?

-En 2026, se prevé el término de varios proyectos que tienen porcentajes importantes comprometidos, por lo que prevemos un aumento de la actividad relevante para el período. Un 30% de los ingresos provendrá del mercado peruano donde la empresa tiene una significativa presencia.

-Tras el inicio de proyectos como un edificio en San Pedro de la Paz, ¿cuál es cartera este año?

-En ventas inmobiliarias, esperamos iniciar en 2026 siete nuevos proyectos: tres en Chile y cuatro en Perú.

-¿Seguirán desarrollando el negocio de renta residencial, donde cuentan con tres proyectos - en asociación con fondos?

-En cuanto a proyectos de renta residencial, seguimos buscando alternativas en asociación con terceros.

-EI ha estado muy activa en edificación comercial y mixta ¿seguirá impulsando ese negocio?

-Representó un alza de los ingresos del 36,9% respecto al mismo período del año anterior, así como un alza de 21% en resultados. Con participación en cinco proyectos con una superficie total construida de 193.000 m2 tiene un backlog de $ 137.000 millones, previendo aumentos importantes en los ingresos para los próximos dos años.