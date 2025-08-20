Fernando de Peña dejará la gerencia general de Mallplaza después de 35 años en el cargo

Será reemplazado por Pablo Pulido, quien actualmente dirige las operaciones de la firma en Chile y Colombia.

Es el gerente general de Mallplaza desde 1990, el mismo año en que el Grupo Falabella creó esta sociedad para su negocio de centros comerciales.

Pero este miércoles, Fernando de Peña anunció el cierre de una etapa de 35 años al mando de la cadena e informó su salida de la gerencia general a partir del 31 de diciembre.

Será reemplazado por Pablo Pulido Sierra, quien actualmente se desempeña como gerente de la operación de Mallplaza en Chile y Colombia.

En desarrollo...