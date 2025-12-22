El retail espera crecimiento acotado para la temporada navideña, con un consumidor aún cauteloso

Como siempre, la Navidad es la fecha más relevante del año para el comercio chileno. Durante diciembre, el retail concentra cerca del 10% de sus ventas anuales y alcanza niveles de actividad superiores a los de un mes promedio, consolidándose como un período clave tanto para el cierre del ejercicio comercial como para la dinámica del consumo interno. Este año, si bien el sector llega con un desempeño acumulado positivo, las proyecciones anticipan un crecimiento acotado respecto de temporadas anteriores.

George Lever, gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), detalla que esta desaceleración responde a una combinación de factores. Por un lado, la alta base de comparación de la Navidad pasada, que fue especialmente dinámica, limita el margen de expansión estadística para este año.

A ello se suma un efecto calendario, dijo el analista, por “un día menos de Black Friday en diciembre de 2025 por efecto calendario del evento”, junto con el cierre obligatorio de parte del comercio formal durante la jornada de elecciones del domingo reciente. Este último factor tuvo un impacto directo en la actividad, provocando una caída de 47% real en las ventas presenciales y de 34% en el comercio total durante esa jornada.

Mayor cautela del consumidor

Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) coinciden en que la temporada será positiva, pero marcada por un consumidor más cuidadoso. Bernardita Silva, gerente de Estudios del gremio, señala que “la Navidad sigue siendo una de las fechas más importantes para el retail, pero hoy vemos a las personas más cautas, ajustando sus decisiones de compra”.

Esa cautela queda reflejada en los resultados de la Encuesta de Navidad 2025 de la CNC, aplicada a 682 personas en Santiago y regiones. Si bien un 88% de los encuestados afirma que comprará regalos, un 38% declara que adquirirá menos que el año pasado y un 36% anticipa que reducirá su gasto. Entre las principales razones aparecen la inflación, el desempleo y una situación económica familiar más estrecha, factores que han llevado a una mayor racionalización del consumo.

Aun así, el presupuesto destinado a regalos se mantiene estable en comparación a 2024. Las personas planean destinar alrededor de $124.000 a compras navideñas, adquirir cerca de siete obsequios y gastar aproximadamente $18.000 por cada uno. Las categorías más demandadas continúan siendo vestuario, productos de belleza, juguetes y accesorios, que concentran la mayor parte del gasto.

En cuanto a los canales de compra, el comportamiento de los consumidores sigue mostrando una tendencia mixta. Casi la mitad combinará tiendas físicas con comercio online, mientras que un 39% realizará sus compras exclusivamente de manera presencial.

DF intentó conocer el avance de las ventas de Cencosud, Falabella y Ripley, firmas detrás de las tres grandes multitiendas de este país, pero ninguna estuvo disponible para hacer comentarios.

La planificación también marca este festivo. Un 72% de las personas declara que adelanta sus compras navideñas, concentrándolas principalmente en la segunda quincena de noviembre (35%) y en la primera quincena de diciembre (49%). En contraste, solo un 11% reconoce realizar compras de último minuto, lo que refuerza una tendencia hacia decisiones más anticipadas y planificadas.

En este escenario -agrega el informe de la CNC-, el retail enfrenta una Navidad clave para el cierre de los balances. Según los especialistas, se observa a un consumidor chileno que no deja de comprar, pero que sí lo hace con mayor cuidado, comparando precios, planificando con anticipación y ajustando su presupuesto a un contexto económico más exigente.