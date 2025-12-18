Comercio señala que ventas físicas cayeron un 47% el domingo de elecciones e insiste en revisar normativa
Al considerar también el canal digital, las ventas totales del comercio formal retrocedieron un 34% real.
Noticias destacadas
Las ventas del comercio formal registraron una fuerte contracción durante el último domingo de elecciones. De acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), las ventas en tiendas físicas cayeron un 47% real en comparación al domingo equivalente del año anterior.
El impacto fue especialmente relevante al tratarse del penúltimo domingo antes de Navidad, período que concentra una parte importante del consumo de fin de año. Según la CCS, el retroceso superó los US$ 90 millones en una sola jornada.
Parte de esta baja fue compensada por el comercio electrónico, que registró un aumento de 130% respecto del mismo domingo de 2024, alcanzando ventas cercanas a los US$ 40 millones. Pese a ello, al considerar ambos canales, las ventas totales del comercio formal retrocedieron una caída real de 34%.
Desde la institución, su presidenta María Teresa Vial señaló que el largo período sin elecciones que se abre hasta 2027 representa una oportunidad para revisar la normativa vigente. Apuntó a los proyectos ingresados recientemente al Congreso que buscan poner fin al cierre obligatorio del comercio en jornadas electorales e hizo un llamado a avanzar con urgencia en esta materia, advirtiendo que se trata de una medida desactualizada que afecta al comercio formal y a sus trabajadores, y que además termina favoreciendo el comercio informal y la competencia desleal.
