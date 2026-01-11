Excandidato presidencial Johannes Kaiser desecha la opción de integrarse al gabinete de Kast

"Si fuera una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo", lanzó el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL).

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, desechó la posibilidad de incorporarse al gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13 este domingo, el diputado y timonel de la citada tienda dijo que no ve como una opción asumir un cargo en el Ejecutivo, en circunstancias de que su nombre sonaba para asumir el Ministerio de Defensa.

"Yo le voy a hacer las cosas mucho más sencillas a la prensa: déjenme de lado, punto", partió señalando el parlamentario.

"Se están generando puras especulaciones, que lo que están haciendo es probablemente hacer más difícil el trabajo del equipo del Presidente Kast. Así que me dejan fuera y así no hay mayores discusiones tampoco sobre mi persona", agregó el legislador, quien también militó en el Partido Republicano al igual que Kast.

Así, Kaiser sinceró que "si yo hubiese sido en algún momento una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo. Entonces, lo único que queda son especulaciones".

Hace dos semanas, Kaiser acudió a la Oficina del Presidente Electo (OPE) para reunirse con Kast, instancia donde dijo que no hubo ninguna oferta ministerial.

"No me planteó la oferta de ser ministro y, en ese sentido, yo lo que creo que es correcto es terminar con las especulaciones (...) Yo no le he pedido nada y él no me ha ofrecido nada y, en ese sentido, supongo que el mínimo común denominador es nada".

El descarte de Kaiser se da en momentos en que, como informó La Tercera este domingo, el periodista y exdirector de Diario Financiero, Pulso y La Tercera, Guillermo Turner, encabezaría la carrera por asumir la cartera de Defensa a partir del próximo 11 de marzo.