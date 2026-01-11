Excandidato presidencial Johannes Kaiser desecha la opción de integrarse al gabinete de Kast
"Si fuera una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo", lanzó el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL).
Noticias destacadas
El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, desechó la posibilidad de incorporarse al gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast.
En entrevista con Mesa Central de Canal 13 este domingo, el diputado y timonel de la citada tienda dijo que no ve como una opción asumir un cargo en el Ejecutivo, en circunstancias de que su nombre sonaba para asumir el Ministerio de Defensa.
"Yo le voy a hacer las cosas mucho más sencillas a la prensa: déjenme de lado, punto", partió señalando el parlamentario.
"Se están generando puras especulaciones, que lo que están haciendo es probablemente hacer más difícil el trabajo del equipo del Presidente Kast. Así que me dejan fuera y así no hay mayores discusiones tampoco sobre mi persona", agregó el legislador, quien también militó en el Partido Republicano al igual que Kast.
Así, Kaiser sinceró que "si yo hubiese sido en algún momento una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo. Entonces, lo único que queda son especulaciones".
Hace dos semanas, Kaiser acudió a la Oficina del Presidente Electo (OPE) para reunirse con Kast, instancia donde dijo que no hubo ninguna oferta ministerial.
"No me planteó la oferta de ser ministro y, en ese sentido, yo lo que creo que es correcto es terminar con las especulaciones (...) Yo no le he pedido nada y él no me ha ofrecido nada y, en ese sentido, supongo que el mínimo común denominador es nada".
El descarte de Kaiser se da en momentos en que, como informó La Tercera este domingo, el periodista y exdirector de Diario Financiero, Pulso y La Tercera, Guillermo Turner, encabezaría la carrera por asumir la cartera de Defensa a partir del próximo 11 de marzo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria Valmar ve brotes verdes: tiene dos proyectos en ejecución y tres para iniciar en 2026 por US$ 80 millones en total
La industria inicia 2026 con señales de recuperación, confía el gerente general de la desarrolladora, Sergio Jara, tras superar una "tormenta perfecta" de tasas altas, inflación y restricciones crediticias, que hizo que las ventas del sector se desplomaran 50% en la Región del Biobío,
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete