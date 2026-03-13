En su primer consejo de gabinete, Kast refuerza llamado a auditorías y afirma que la falta de recursos no es excusa para incumplir promesas

El mandatario también llamó a los ciudadanos a no evadir impuestos o mal utilizar las licencias médicas.

En su primer consejo de gabinete en La Moneda, el Presidente de la República, José Antonio Kast, instruyó a su equipo de ministros a iniciar la auditoría decretada pocas horas después de tomar el mando, para revisar el estado de las finanzas públicas y verificar los recursos disponibles para desarrollar su plan de Gobierno.

Asimismo, les indicó también que no hay excusas para no cumplir las promesas de campaña.

Kast inició el consejo señalando a sus ministros que “cuando esta semana termine, la ciudadanía se ha dado cuenta de que ya hemos tomado muchas medidas, porque firmamos instrucciones, decretos y nombramientos para poder desarrollar lo que viene”.

Y de inmediato reforzó la idea de verificar el estado de caja de todas las reparticiones. “Así que a todos les pido que acojan el llamado de la auditoría, porque como dije, el que nada hace, nada teme. Lo más probable es que debiera estar todo bien traspasado, pero si se dan situaciones complejas, el deber nuestro es mostrarlo”.

Precisó que “como señalé, no es una excusa, porque el trabajo lo tenemos que hacer igual nos hayan entregado en cualquier condición” y planteó que “no tenemos excusa para no cumplir a las personas. Eso va a implicar, por parte de todos, un sacrificio enorme”.

Kast afirmó que “lo que he podido percibir es que las personas entienden que si no tenemos los recursos, tenemos que en alguna parte ver cómo aprovechamos mejor lo que tenemos y con el entusiasmo que los veo, estoy seguro de que eso va a ocurrir”.

El Presidente también indicó que en estos días de mandato ha percibido que “las personas quieren colaborar y si nosotros seguimos insistiendo que sacar a Chile adelante es deber de todos, cada persona nos va a ayudar desde las cosas más sencillas, a ordenar, limpiar, a no evadir”.

Manifestó que “y en eso hay que insistir, porque la persona que evade perjudica a alguien más. La persona que hasta hace un tiempo estaba acostumbrada a mal utilizar una licencia, hoy día se da cuenta del daño que le hacía a otras personas. Quizás antes era bastante inconsciente, decía no, alguien paga. Pero quizás no sabía que pagaba su propia madre. Su padre, que ya estaban jubilados. Quizás no sabía que pagaba su hijo porque no tenía la posibilidad de hacer deporte”.

El jefe de Estado cerró su mensaje de inicio del gabinete llamando a sus ministros a trabajar con entusiasmo: “Veo todavía caras de alegría y entusiasmo, lo cual me parece bien porque podría ser al revés, que uno llega al ministerio y dice oh, me cayó el peso de la responsabilidad encima y veo que ha sido distinto”.