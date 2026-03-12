Kast afirma que su Gobierno tiene la oportunidad de recuperar “el desarrollo y el crecimiento que sembró el Presidente Piñera”

El Presidente Kast junto a la familia Piñera, María Corina Machado y el rector de la UDD, Federico Valdés.

La actividad se realizó en la Universidad del Desarrollo y reunió a figuras de las dos administraciones del exmandatario, en una instancia marcada por llamados a la unidad.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, participó este jueves en la inauguración de una cátedra dedicada al exmandatario Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo (UDD), instancia en la que destacó su relación con el exjefe de Estado y realizó un llamado a la unidad política.

Kast aseguró que su presencia en la actividad era un “testimonio profundo de respeto hacia quien puso a Chile por delante de cualquier otro interés”.

En esa línea, planteó que el exPresidente Piñera fue un servidor público que trabajó “con disciplina, con convicción, para hacer que Chile fuera una democracia fuerte y libre”.

El Presidente hizo un repaso de la relación que tuvo tanto con Piñera como con su esposa Cecilia Morel, de quien destacó la “alegría permanente que ponía en su casa”.

Rememoró también las diferencias políticas que tuvo con el exmandatario, las que -según afirmó- nunca impidieron reconocer que ambos concebían el servicio público como una forma de compromiso con el país.

Recordó, además, la contienda electoral en la que compitió con Piñera en 2017, de la que reconoció que tuvo “momentos de gran colaboración, de ida y de vuelta” con el exPresidente.

Sobre su administración, Kast afirmó que su Gobierno tiene la oportunidad de recuperar “el desarrollo y el crecimiento que sembró el Presidente Piñera”.

