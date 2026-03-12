Click acá para ir directamente al contenido
Kast afirma que su Gobierno tiene la oportunidad de recuperar “el desarrollo y el crecimiento que sembró el Presidente Piñera”

La actividad se realizó en la Universidad del Desarrollo y reunió a figuras de las dos administraciones del exmandatario, en una instancia marcada por llamados a la unidad.

Por: José Vásquez

Publicado: Jueves 12 de marzo de 2026 a las 18:43 hrs.

<p>El Presidente Kast junto a la familia Piñera, María Corina Machado y el rector de la UDD, Federico Valdés.</p>

El Presidente Kast junto a la familia Piñera, María Corina Machado y el rector de la UDD, Federico Valdés.

