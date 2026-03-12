El exconvencional Rojas Vade permanece "estable dentro de su gravedad" tras sufrir ataque

Esta madrugada el exconvencional fue encontrado maniatado, ensangrentado y rociado con bencina tras ser encontrado en plena ruta 78. Se encuentra en el Hospital San Juan de Dios.

Rodrigo Rojas Vade, el exvicepresidente adjunto de la primera Convención Constitucional a la que renunció en septiembre de 2021 tras confesar que mitió sobre que tenía cáncer, se encontraba "estable dentro de su gravedad" este jueves tras ser hallado golpeado, amarrado de manos y rociado con bencina en la madrugada junto a su vehículo a un costado de la ruta 78, en el límite entre Pomaire y Melipilla.

En una primera instancia fue trasladado al Hospital San José de Melipilla, pero debido a su gravedad fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. Dicho recinto detalló en un comunicado que "el paciente ingresó durante esta jornada, trasladado desde el Hospital de Melipilla, al Servicio de Urgencia de nuestro establecimiento, donde fue evaluado por el equipo médico y se le realizaron los procedimientos y exámenes correspondientes".

Asimismo, señaló que "actualmente se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para mantener un monitoreo permanente y brindar el manejo pertinente". “Se encuentra estable dentro de su gravedad, bajo observación del equipo clínico”, concluyó.

Según las primeras informaciones, Rojas Vade sufrió el ataque cuando se dirigía a comprar a un negocio en un Citröen C3 azul perteneciente a su hermana y su piel presentaba mensajes de carácter político.