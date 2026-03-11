Mandatarios extranjeros destacaron el tono republicano de la jornada

El rey de España, Felipe de Borbón, brindó por el futuro de Chile.

El rey Felipe de España ofreció un brindis en el almuerzo en Cerro Castillo y valoró el respeto a la democracia con un traspaso que calificó de ejemplar.

Como es tradición, a la ceremonia del cambio de mando también llegaron figuras internacionales a presenciar la inauguración del nuevo Presidente de la República, José Antonio Kast.

Entre estos, asistieron los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Honduras, Nasry Asfura; de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Ecuador, Daniel Noboa.

También estuvo presente el rey de España, Felipe de Borbón, quien, en el marco del almuerzo ofrecido a las autoridades internacionales en Cerro Castillo, realizó un brindis en el cual valoró el respeto a la democracia con un traspaso de mando ejemplar.

Por lo que sostuvo que “el mundo atraviesa una época compleja, de divisiones y mayor polarización. Tener estos espacios es un gran tesoro”.

El mandatario inició sus palabras señalando que “soy de los pocos que proviene del otro hemisferio, pero que estando lejos está cerca. La historia nos unió hace mucho tiempo y procuramos que esa historia mantenga su vigor generando valor añadido, esperanza, generando oportunidades para los pueblos, todo en búsqueda del bien común para ayudarnos mutuamente y hacer un mundo más pacífico, colaborativo y una prosperidad compartida”.

De Borbón sostuvo que “quería felicitarlos por este día simbólico y lleno de buenos augurios. La lección de hoy en todo traspaso de mando democrático es el respeto institucional y con apoyo popular, que es algo que nos llevamos todos como regalo”.

El embajador de EEUU, Brandon Judd, dijo que “el cable chino ya se acabó”.

Su majestad también señaló que “en cada ocasión debemos reivindicar el valor singular de una transición democrática ejemplar como es Chile. Nos sentimos tan unidos desde la lejanía física y geográfica, pero con la proximidad del corazón”.

Felipe de Borbón cerró sus palabras manifestando que “este brindis es por esta gran nación de Chile, su futuro y su mandato en aras del bien de los chilenos y de esta querida región de Latinoamérica. Desde España comprometo nuestro afecto y trabajaremos codo con codo por el bienestar de todos”.

¿Fin del cable chino?

Otro invitado al cambio de mando fue el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien declaró que “vamos a trabajar con los presidentes que elija el pueblo chileno”.

No obstante, destacó al Presidente Kast como “una persona que es muy humilde, pero es fuerte, y siempre está pensando en lo que es mejor por el pueblo chileno” y que “cuando trabajamos con personas con eso, por lo general las cosas salen bien, él quiere lo mejor por Chile”.

Consultado por la polémica de fines de febrero del cable submarino de fibra óptica entre Chile y China, fue enfático en mencionar que “el cable chino ya se acabó”.

El Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, también participó en Valparaíso. Foto: Senado

“No creo que va a seguir, pero vamos a ver”, afirmó a Chilevisión .

En tanto, el Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se refirió a la relación de ambos países y las oportunidades que tienen.

“Chile necesita tanto de Bolivia, como Bolivia de Chile. y necesitamos ambos de continente, así que vamos a hacer los esfuerzos para que eso fluya y sea de beneficio para todos”, dijo.

El mandatario indicó que su relación con el Presidente Kast “es muy buena en lo personal” y con “apertura de diálogo fraternal” e insistió con la colaboración de los puertos bolivianos terrestres para mejorar el tránsito comercial con Brasil, además de recalcar la colaboración en otros temas, como la migración.

El mandatario de Argentina, Javier Milei, llegó hasta el Congreso. Foto: Julio Castro

El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue otro de los asistentes.