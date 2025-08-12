Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Pablo Echeverría: “Necesitamos un Estado que funcione, que garantice el Estado de Derecho y que permita prosperar”

El presidente de Moneda Patria Investments, aseguró que una de las tareas de la próxima administración es encabezar un país que "crea un ambiente propicio para invertir, innovar y trabajar".

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 12 de agosto de 2025 a las 09:44 hrs.

Expectativas de crecimiento crecimiento mercados locales política estabilidad política Sofía Fuentes
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Control hostil, prebendas y la ruina de mi familia: Álvaro Jalaff declara en Fiscalía sobre la venta del Grupo Patio
2
Economía y Política

DT da portazo a polémico y viralizado certificado laboral: trabajadores no pueden ser obligados a entregar información
3
Economía y Política

La mitad de la población en Chile tiene un ingreso igual o menor a $ 611.162 al mes
4
Empresas

Tras tragedia en El Teniente, Codelco saca a gerente general y nombra a Claudio Sougarret en su reemplazo
5
Mercados

Reforma previsional: más de 150 mil trabajadores al mes se convertirían en beneficiarios del seguro de lagunas
6
Empresas

Inmobiliaria con proyecto por más de US$ 12 millones en Viña del Mar pide su quiebra
7
Empresas

Barrick cae en bolsa tras cargo extraordinario de US$ 1.000 millones por embargo estatal a su mina de oro en Mali
8
Empresas

Cambio en el área legal del grupo Cencosud: gerencia corporativa la asumió un exejecutivo de la eléctrica Enel
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete