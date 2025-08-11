Click acá para ir directamente al contenido
Barrick cae en bolsa tras cargo extraordinario de US$ 1.000 millones por embargo estatal a su mina de oro en Mali

Una disputa sobre los ingresos de la minería ya ha provocado que Mali detenga a cuatro empleados de Barrick y bloquee las exportaciones de oro de la mina, que la compañía cerró en enero.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 11 de agosto de 2025 a las 12:10 hrs.

Minera Minería Barrick Gold Conflicto político oro
