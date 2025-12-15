Click acá para ir directamente al contenido
McKinsey planea recortar miles de empleos para bajar sus costos, en el mismo tipo de ajuste que la consultora suele recomendar a sus propios clientes

"Así como colaboramos con clientes para fortalecer sus organizaciones, estamos en nuestro propio proceso para mejorar la efectividad y eficiencia de nuestras funciones de soporte", dijo un portavoz de McKinsey.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 15 de diciembre de 2025 a las 15:00 hrs.

<p>Bob Sternfels, socio director global de McKinsey. (Foto: Bloomberg)</p>

Bob Sternfels, socio director global de McKinsey. (Foto: Bloomberg)

