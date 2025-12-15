Remezón en el Coordinador Eléctrico: renuncia director ejecutivo y su salida se concretará a fines de marzo
El ingeniero civil electricista Ernesto Huber, que asumió en mayo de 2022 en dicho rol, fue una figura clave en el apagón del 25 de febrero al dar las primeras informaciones respecto a lo ocurrido.
Noticias destacadas
Un sorpresivo ajuste se concretará en los próximos meses en el Coordinador Eléctrico Nacional. Fuentes confirman a DF que el director ejecutivo del organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico, Ernesto Huber, presentó su renuncia tras casi cuatro años en el cargo, salida que se concretará a fines de marzo.
Huber, ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue una figura clave en el apagón del 25 de febrero, ya que fue él quien salió a dar las primeras informaciones respecto a lo ocurrido. Asimismo, debió explicar en el Congreso las actuaciones del Coordinador y el comportamiento del sistema el día en que Chile quedó prácticamente a oscuras.
El ingeniero civil electricista ingresó en 1999 al Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDECSIC) -conformado ese año como entidad independiente de las empresas- y entre 2017 e inicios de 2022 se desempeñó como gerente de Operación del Coordinador Eléctrico.
Precisamente, en mayo de 2022 asumió como director ejecutivo del organismo.
En desarrollo...
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Inmobiliaria y constructora ganan disputa iniciada por vecinos que reclamaban por nuevo proyecto en Las Tacas
La Corte Suprema confirmó una sentencia del tribunal de alzada de La Serena, que rechazó un recurso de protección en que se denunciaron supuestos actos ilegales y arbitrarios, consistentes en la ejecución de obras en horarios y días inhábiles, con altos niveles de ruido.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete