Remezón en el Coordinador Eléctrico: renuncia director ejecutivo y su salida se concretará a fines de marzo

El ingeniero civil electricista Ernesto Huber, que asumió en mayo de 2022 en dicho rol, fue una figura clave en el apagón del 25 de febrero al dar las primeras informaciones respecto a lo ocurrido.

Un sorpresivo ajuste se concretará en los próximos meses en el Coordinador Eléctrico Nacional. Fuentes confirman a DF que el director ejecutivo del organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico, Ernesto Huber, presentó su renuncia tras casi cuatro años en el cargo, salida que se concretará a fines de marzo.

Huber, ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue una figura clave en el apagón del 25 de febrero, ya que fue él quien salió a dar las primeras informaciones respecto a lo ocurrido. Asimismo, debió explicar en el Congreso las actuaciones del Coordinador y el comportamiento del sistema el día en que Chile quedó prácticamente a oscuras.

El ingeniero civil electricista ingresó en 1999 al Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDECSIC) -conformado ese año como entidad independiente de las empresas- y entre 2017 e inicios de 2022 se desempeñó como gerente de Operación del Coordinador Eléctrico.

Precisamente, en mayo de 2022 asumió como director ejecutivo del organismo.

En desarrollo...