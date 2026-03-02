CEO de Empresas Copec: "Aquí lo que importa es que el país se estabilice y que se tomen medidas concretas"

Eduardo Navarro abordó el entorno de negocios en el país y destacó que el proyecto Sucuriú, de Arauco, "está avanzando en forma muy adecuada, con alguna holgura incluso respecto al plan inicial".

Aunque no se refirió al cambio de mando donde José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile el próximo 11 de marzo, el gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, abordó el entorno de negocios en el país en su tradicional video tras la entrega de resultados al cuarto trimestre de 2025.

El ejecutivo de la firma ligada al grupo Angelini reconoció un entorno internacional y nacional desafiante, con importantes riesgos geopolíticos. Según explicó, el mundo debiera crecer este año algo más del 3%, mientras a nivel local las estimaciones son más modestas. "Es una mala noticia crecer por debajo del mundo", comentó.

Pero también dijo ver señales positivas. Por ejemplo, el interés de llegar a mayores acuerdos, disposición a definir mejores políticas públicas y elementos como el crecimiento económico que se ha tomado la agenda en forma transversal. A lo que sumó "indicadores financieros que ilusionan" como algunos indicadores de colocaciones de bonos corporativos.

En el raya para la suma, Navarro sentenció: "Aquí lo que importa es que el país se estabilice y que se tomen medidas concretas para avanzar en los grandes desafíos que tiene Chile: productividad, permisología, seguridad, disciplina fiscal".

Añadió que en la medida que se avance en esos temas, "creo que vamos a dar un buen salto para recuperar el crecimiento económico, para despegar económicamente nuevamente, lo que es muy necesario a la hora de enfrentar todos los desafíos sociales que tiene Chile".

Navarro reafirmó que la compañía seguirá invirtiendo en Chile en los países donde están presentes, con la misma forma de hacer negocios, "mirando a largo plazo, prudencia financiera, entendiendo la responsabilidad que tenemos en lo que es creación de valor humano, social, ambiental y, por supuesto, en el caso de Empresas Copec, orientados por nuestro propósito".

En su intervención, el CEO de Empresas Copec destacó tres hitos relevantes de la compañía en 2025: el inicio de la construcción del proyecto Sucuriú; que se han ido consolidando las posiciones competitivas de las empresas de energía de la compañía en una industria que está enfrentando una importante transición; y la exitosa llegada de Abastible a Europa.

Respecto al proyecto Sucuriú, calificada como la planta de celulosa más grande del mundo, detalló que al cierre del año pasado la iniciativa alcanzó un avance global del 42,6%. Mientras, las obras civiles tienen un avance del 58% y ya están viendo la instalación de equipos en zonas importantes como caldera, evaporación y la línea de secado.

"Además, durante el pasado mes de febrero se inició la construcción de un ramal ferroviario que va a llevar la celulosa desde la planta hasta la línea principal de la línea del tren que llega al Puerto de Santos, que es donde se exporta la celulosa. Es una inversión importante en términos de vagones, en términos de locomotora. Son 45 kilómetros de red más nueve kilómetros adicionales al interior de la planta", destacó.

Y enfatizó: "Sucuriú está avanzando en forma muy adecuada, con alguna holgura incluso respecto al plan inicial. Va a cambiar la escala de operaciones de Arauco y le va a dar una estructura de costos muy competitiva que va a permitir enfrentar escenarios de precios de largo plazo que pueden ser más pesimistas, a pesar de que estos se han ido diluyendo en los últimos meses".

En cuanto a su evaluación de la solidez financiera de la compañía, recalcó que cuidar los indicadores crediticios, los indicadores de endeudamiento en un escenario como el actual, donde están desarrollando un proyecto del tamaño de la envergadura de Sucuriú, es un tremendo desafío. "La compañía ha manifestado permanentemente que quiere mantener su grado de inversión, su investment grade, y así está explícito en nuestra política financiera", recordó.

En esa línea, enfatizó que el foco de sus acciones durante este año será primero cuidar sus indicadores financieros: "Prudencia financiera, como ha sido siempre parte de nuestra cultura. En segundo lugar, focalizarnos en rentabilizar todo nuestro portfolio de negocios en las distintas áreas de actividad que tenemos y, finalmente, una ejecución impecable del proyecto Sucuriú".

La compañía reportó el jueves que el año 2025 se cerró con un Ebitda total de US$ 2.730 millones, menor a lo registrado en el ejercicio previo, explicado fundamentalmente por el desempeño del negocio forestal y puntualmente el área de celulosa.

"Afortunadamente, durante los últimos meses del año 2025 se vio una mejora, algunas señales de mejora en los mercados de celulosa, puntualmente China, que es el principal destino de nuestras exportaciones y eso ha permitido paulatinamente ir incrementando los precios tanto de fibra corta como fibra larga. Y esta tendencia se ha mantenido durante estos primeros meses o semanas del año 2026", comentó Navarro.