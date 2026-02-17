Biministro García a un año del masivo apagón: "La principal lección es fortalecer la resiliencia del sistema y eso requiere de intervenciones en muchos ámbitos"

Un período breve, pero muy intenso en cerrar problemas pendientes. Así evalúa el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, los cuatro meses al mando de la cartera que debió sumar a sus responsabilidades tras revelarse el error tarifario de la Comisión Nacional de Energía (CNE).



Uno de los dos procesos que le resta concluir es entregar, la primera semana de marzo, un informe del trabajo del Comité de Expertos, donde se propone una reforma bastante profunda a la regulación del ámbito de distribución del sistema, además de abordar las falencias que la red mostró durante el apagón del 25 de febrero de 2025, hace casi un año.



"Nos parece mucho más relevante modificar al menos parcialmente el modelo de empresa eficiente para permitir la evaluación de empresas reales y sobre todo de proyectos de inversión reales que puedan provenir de las empresas", comenta García.

- El próximo 25 de febrero se cumplirá un año del apagón. La SEC cerró la investigación respecto a los cargos formulados y alistaría multas. ¿Qué aprendizaje se ha sacado?

- La principal lección es fortalecer la resiliencia del sistema y eso requiere de intervenciones en muchos ámbitos y muchos de los cuales están en curso de acción. Uno de ellos es visibilizar a las PMGD por parte del Coordinador. Hay una enorme capacidad de generación eléctrica que no está a la vista del Coordinador. Ese es un cambio fundamental que hacer. Segundo, lo que hablábamos en materia de resiliencia de la distribución. Hay ya un decreto que faculta la incorporación de proyectos de inversión entre períodos tarifarios. Creemos que hay que avanzar más en esa dirección y facultar más a las empresas para que ellos puedan proponer sus propios proyectos de inversión. Tercero, fortalecer la transmisión. El hecho de que se pusiera la primera piedra de Kimal-Lo Aguirre es probablemente la mejor noticia en el sector eléctrico que hemos tenido en el último tiempo. El enorme crecimiento del almacenamiento eléctrico ocurrió durante este Gobierno. Es también una forma de fortalecer el sistema y el estímulo a la creación de pequeñas líneas de transmisión indispensables en ciertos ámbitos del territorio es también indispensable. El Consejo de Ministros de la Sustentabilidad va a llevar el primer proyecto de franja de transmisión definida por el Gobierno para posteriormente ser implementada por un inversionista privado, pero ya con una franja predefinida.



- ¿Y qué se espera de cara a las multas que eventualmente pueda definir la SEC? ¿Debieran estar todos multados: las ocho eléctricas y el Coordinador Eléctrico?

- Mientras no sean públicos, prefiero no anticipar criterios.

El pendiente más importante de García era trazar el camino para comenzar a saldar la deuda por unos US$ 863 millones con las distribuidoras eléctricas. En ese escenario, García propuso una fórmula para enfrentar este nuevo golpe en las cuentas de electricidad, pero que depende de la venia de las próximas autoridades: un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución y un subsidio.



Según revela, la idea de contar con un cargo único fue llevada a conversación al Comité de Expertos y hubo total unanimidad. Respecto al subsidio, dice, se tenía un referente inmediato, por lo que "era como continuar con una práctica que ya se había convenido en el país a raíz del mismo hecho".



Pero reconoce: "Lo que estamos muy conscientes es que solo es viable con un acuerdo político. Y por eso, y también por la temporalidad en que esto ocurre, necesariamente requiere del concurso del próximo Gobierno para hacerlo viable y por eso en nuestra primera reunión con la futura ministra (Ximena Rincón) le hicimos este planteamiento porque no tiene sentido que este Gobierno avance si el otro no está de acuerdo. El subsidio anterior, el que se aprobó para la generación eléctrica, fue transversalmente apoyado y por eso pensamos que esta también debiera serlo, dado que el propio incremento tarifario genera los recursos para financiarlo".



El martes 10 de febrero, García se reunió con Rincón, donde también abordó la eventual definición del Gobierno respecto a la caducidad de la concesión de Enel por los cortes de suministro del invierno de 2024. Rincón preguntó si la actual administración cerraría este flanco. García adelanta: "Creo que comprendió nuestra posición".



- ¿Cuál es el mensaje al mundo político considerando que se tendría que tramitar el proyecto para mitigar el alza por la reliquidación del VAD en menos de un mes?

- Creo que es muy importante el acuerdo entre el actual y el futuro Gobierno. Sabemos por experiencia que no es automático la reacción parlamentaria. Pero creo que si el actual Gobierno y el futuro Gobierno están de acuerdo en esto, su trámite debiera ser muy expedito porque el Parlamento ya se manifestó respecto de la idea de tener un subsidio para evitar el alza tarifaria, como resultado del congelamiento. O sea, esta materia ya fue discutida y fue ampliamente aprobada.



- ¿Es posible buscar alguna forma de postergar la reliquidación?

- Es algo que se puede considerar, pero hay que tener dos elementos presentes. Uno es que el monto de la deuda va a subir por la tasa de interés que se le aplica. Y, segundo, que todas las empresas distribuidoras tienen dificultades financieras porque va mucho tiempo con una deuda que no se les paga y mientras no exista un instrumento legal que determine el pago para ello es muy difícil adquirir el financiamiento que requiere superar este problema. Y mientras más chica es la empresa, más dificultades tiene. Por lo tanto, por ejemplo, todas las cooperativas tienen enormes dificultades y el solo anuncio de la solución ya le abre la puerta al sistema financiero y la postergación puede generar enormes dificultades a esas empresas. Considerando eso, hicimos este anuncio apenas estuvo disponible la información.



- ¿Rincón le manifestó alguna aprensión por el pendiente que le tocará asumir apenas llegue? El proceso para zanjar la reliquidación del VAD venía desde hace tiempo mientras crecía la deuda...

- Sí, es un proceso muy complejo. Es importante aclarar cuánto tiempo es largo tiempo, porque es menos de un año. Apenas asumí, este fue un tema de inmediata atención. Creo que en la primera semana dije esto no se resuelve antes de febrero. Eran los tiempos que sabíamos tomaría trabajando intensamente en ello. La nueva ministra no dio una opinión sobre esto, pero creo que tiene conciencia de la importancia de resolver esto rápido.



- ¿Saben cuándo la SEC le va a presentar al Presidente el informe en el marco del proceso por la caducidad de la concesión de Enel?

- La SEC ha avanzado en el informe pero tiene que construir escenarios futuros para hacer propuestas. Precisamente los temas que señalas, si hay fuerza mayor o no, cambia toda la decisión de la SEC.



- ¿Hay que esperar lo que diga la justicia para poner un escenario real en ese informe?

- Exactamente, porque qué sentido tener tres hipótesis...



- O sea, ya da por hecho que en este Gobierno no se va a tomar una definición.

- No, en este Gobierno no se va a tomar una decisión. Es imposible que la justicia falle de aquí al 11 de marzo.



- A fines de 2025, indicó que este Gobierno definirá una eventual caducidad. ¿Se dieron cuenta que si tomaban una decisión así podían verse expuestos a demandas internacionales?

- Mi expectativa era que se pudiera construir un diálogo con la empresa que redundara en cerrar los procesos de judicialización, en comprometer planes de inversión que dieran seguridad de que esto no iba a volver a ocurrir, pero por razones atendibles de parte de la empresa eso no ha sido posible. Y no quiero ponerle el dedo ni culpar a la empresa porque me ha dado buenas razones para las dificultades que ellos tienen para adquirir compromisos en esa materia.



- ¿Y en algún minuto había mostrado interés, por ejemplo, en cuanto a que se tomara una decisión pronto?

- Hemos conversado mucho, y por supuesto, todas las partes están interesadas en cerrar esto pronto, pero cada una tiene sus razones o dificultades para hacerlo.



- ¿En qué consistía ese acuerdo o conversación que tenían con la empresa?

- Bueno, una primera cosa evidente era salir de los tribunales para poder tomar decisiones.