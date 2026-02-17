Biministro García a un año del masivo apagón: "La principal lección es fortalecer la resiliencia del sistema y eso requiere de intervenciones en muchos ámbitos"
El titular de Energía hace balance de su gestión y zanja que en este Gobierno no se tomará una decisión respecto a la caducidad de la concesión de Enel.
Noticias destacadas
Uno de los dos procesos que le resta concluir es entregar, la primera semana de marzo, un informe del trabajo del Comité de Expertos, donde se propone una reforma bastante profunda a la regulación del ámbito de distribución del sistema, además de abordar las falencias que la red mostró durante el apagón del 25 de febrero de 2025, hace casi un año.
"Nos parece mucho más relevante modificar al menos parcialmente el modelo de empresa eficiente para permitir la evaluación de empresas reales y sobre todo de proyectos de inversión reales que puedan provenir de las empresas", comenta García.
- La principal lección es fortalecer la resiliencia del sistema y eso requiere de intervenciones en muchos ámbitos y muchos de los cuales están en curso de acción. Uno de ellos es visibilizar a las PMGD por parte del Coordinador. Hay una enorme capacidad de generación eléctrica que no está a la vista del Coordinador. Ese es un cambio fundamental que hacer. Segundo, lo que hablábamos en materia de resiliencia de la distribución. Hay ya un decreto que faculta la incorporación de proyectos de inversión entre períodos tarifarios. Creemos que hay que avanzar más en esa dirección y facultar más a las empresas para que ellos puedan proponer sus propios proyectos de inversión. Tercero, fortalecer la transmisión. El hecho de que se pusiera la primera piedra de Kimal-Lo Aguirre es probablemente la mejor noticia en el sector eléctrico que hemos tenido en el último tiempo.
- ¿Y qué se espera de cara a las multas que eventualmente pueda definir la SEC? ¿Debieran estar todos multados: las ocho eléctricas y el Coordinador Eléctrico?
- Mientras no sean públicos, prefiero no anticipar criterios.
Según revela, la idea de contar con un cargo único fue llevada a conversación al Comité de Expertos y hubo total unanimidad. Respecto al subsidio, dice, se tenía un referente inmediato, por lo que "era como continuar con una práctica que ya se había convenido en el país a raíz del mismo hecho".
Pero reconoce: "Lo que estamos muy conscientes es que solo es viable con un acuerdo político. Y por eso, y también por la temporalidad en que esto ocurre, necesariamente requiere del concurso del próximo Gobierno para hacerlo viable y por eso en nuestra primera reunión con la futura ministra (Ximena Rincón) le hicimos este planteamiento porque no tiene sentido que este Gobierno avance si el otro no está de acuerdo. El subsidio anterior, el que se aprobó para la generación eléctrica, fue transversalmente apoyado y por eso pensamos que esta también debiera serlo, dado que el propio incremento tarifario genera los recursos para financiarlo".
El martes 10 de febrero, García se reunió con Rincón, donde también abordó la eventual definición del Gobierno respecto a la caducidad de la concesión de Enel por los cortes de suministro del invierno de 2024. Rincón preguntó si la actual administración cerraría este flanco. García adelanta: "Creo que comprendió nuestra posición".
- ¿Cuál es el mensaje al mundo político considerando que se tendría que tramitar el proyecto para mitigar el alza por la reliquidación del VAD en menos de un mes?
- Creo que es muy importante el acuerdo entre el actual y el futuro Gobierno. Sabemos por experiencia que no es automático la reacción parlamentaria. Pero creo que si el actual Gobierno y el futuro Gobierno están de acuerdo en esto, su trámite debiera ser muy expedito porque el Parlamento ya se manifestó respecto de la idea de tener un subsidio para evitar el alza tarifaria, como resultado del congelamiento. O sea, esta materia ya fue discutida y fue ampliamente aprobada.
- ¿Es posible buscar alguna forma de postergar la reliquidación?
- Es algo que se puede considerar, pero hay que tener dos elementos presentes. Uno es que el monto de la deuda va a subir por la tasa de interés que se le aplica. Y, segundo, que todas las empresas distribuidoras tienen dificultades financieras porque va mucho tiempo con una deuda que no se les paga y mientras no exista un instrumento legal que determine el pago para ello es muy difícil adquirir el financiamiento que requiere superar este problema. Y mientras más chica es la empresa, más dificultades tiene. Por lo tanto, por ejemplo, todas las cooperativas tienen enormes dificultades y el solo anuncio de la solución ya le abre la puerta al sistema financiero y la postergación puede generar enormes dificultades a esas empresas. Considerando eso, hicimos este anuncio apenas estuvo disponible la información.
- ¿Rincón le manifestó alguna aprensión por el pendiente que le tocará asumir apenas llegue? El proceso para zanjar la reliquidación del VAD venía desde hace tiempo mientras crecía la deuda...
- Sí, es un proceso muy complejo. Es importante aclarar cuánto tiempo es largo tiempo, porque es menos de un año. Apenas asumí, este fue un tema de inmediata atención. Creo que en la primera semana dije esto no se resuelve antes de febrero. Eran los tiempos que sabíamos tomaría trabajando intensamente en ello. La nueva ministra no dio una opinión sobre esto, pero creo que tiene conciencia de la importancia de resolver esto rápido.
- ¿Saben cuándo la SEC le va a presentar al Presidente el informe en el marco del proceso por la caducidad de la concesión de Enel?
- La SEC ha avanzado en el informe pero tiene que construir escenarios futuros para hacer propuestas. Precisamente los temas que señalas, si hay fuerza mayor o no, cambia toda la decisión de la SEC.
- ¿Hay que esperar lo que diga la justicia para poner un escenario real en ese informe?
- Exactamente, porque qué sentido tener tres hipótesis...
- O sea, ya da por hecho que en este Gobierno no se va a tomar una definición.
- No, en este Gobierno no se va a tomar una decisión. Es imposible que la justicia falle de aquí al 11 de marzo.
- A fines de 2025, indicó que este Gobierno definirá una eventual caducidad. ¿Se dieron cuenta que si tomaban una decisión así podían verse expuestos a demandas internacionales?
- Mi expectativa era que se pudiera construir un diálogo con la empresa que redundara en cerrar los procesos de judicialización, en comprometer planes de inversión que dieran seguridad de que esto no iba a volver a ocurrir, pero por razones atendibles de parte de la empresa eso no ha sido posible. Y no quiero ponerle el dedo ni culpar a la empresa porque me ha dado buenas razones para las dificultades que ellos tienen para adquirir compromisos en esa materia.
- ¿Y en algún minuto había mostrado interés, por ejemplo, en cuanto a que se tomara una decisión pronto?
- Hemos conversado mucho, y por supuesto, todas las partes están interesadas en cerrar esto pronto, pero cada una tiene sus razones o dificultades para hacerlo.
- ¿En qué consistía ese acuerdo o conversación que tenían con la empresa?
- Bueno, una primera cosa evidente era salir de los tribunales para poder tomar decisiones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
Ricardo Ibáñez acusó a la empresa Deudas.cl de usar su nombre y el de su estudio en el buscador para quitarles potenciales causas. El caso llegó hasta el máximo tribunal y podría marcar un precedente para otros reclamos, como el de TurBus contra Flixbus.
Gremios agrícolas alertan que restricciones a contratación de migrantes agravaría escasez de mano de obra en el Biobío
Desde la Sociedad Agrícola de Biobío califican de "absurdo" endurecer las cuotas de contratación en una zona donde la oferta nacional no da abasto. La seremi del Trabajo del Biobío plantea que las soluciones de "talla única" no sirven para la estacionalidad del sur.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete