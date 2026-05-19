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No solo golpea a los combustibles: Conflicto en Medio Oriente podría generar alzas en el precio de la energía de hasta un 6% en clientes libres

Un estudio de Plataforma Energía advierte que la duración del conflicto se consolida como la variable más relevante para determinar la magnitud del impacto.

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 15:46 hrs.

medio oriente Energía electricidad Karen Peña
<p>No solo golpea a los combustibles: Conflicto en Medio Oriente podría generar alzas en el precio de la energía de hasta un 6% en clientes libres</p>

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