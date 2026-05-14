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Siguen los cambios en el sector eléctrico: Javier Bustos deja el timón de Acenor tras cinco años

El economista dejará la dirección ejecutiva el próximo 31 de mayo. Fuentes confirmaron que ganó un concurso académico como investigador de la Universidad de Chile.

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 19:50 hrs.

Energía gremios Karen Peña
<p>El director ejecutivo de Acenor, Javier Bustos.</p>

El director ejecutivo de Acenor, Javier Bustos.

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