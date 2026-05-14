Siguen los cambios en el sector eléctrico: Javier Bustos deja el timón de Acenor tras cinco años
El economista dejará la dirección ejecutiva el próximo 31 de mayo. Fuentes confirmaron que ganó un concurso académico como investigador de la Universidad de Chile.
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Un nuevo movimiento se sellará en los próximos días en la vereda gremial del sector energético. Según confirmó DF, tras asumir el 1 de abril de 2021, el director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor), Javier Bustos, dejará su cargo el próximo 31 de mayo para emprender nuevos desafíos profesionales.
De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, la salida fue informada por Bustos con la debida anticipación, por lo que el gremio ha tenido la holgura para pensar en su sucesor. Sin embargo, el cambio se ha manejado con reserva y recién se comenzó a comentar en los últimos días entre actores del sector, sorprendiendo a la industria.
Incluso, Acenor ya tiene definido el nombre de quien asumirá la dirección ejecutiva, pero se mantiene en completo hermetismo para ser comunicado próximamente.
Fuentes confirmaron que Bustos ganó un concurso académico como investigador de la Universidad de Chile. En concreto, trabajará en el Centro de Regulación y Competencia (RegCom) de la Facultad de Derecho. De esta manera, se alejaría del debate público del que formó parte en discusiones clave para el sector, concentrándose más bien en la academia.
Bustos es economista, con un PhD en Economía de la Universidad de Georgetown, y se ha especializado a lo largo de su trayectoria en economía energética y organización industrial. Además, se desempeña como profesor de postgrado en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad del Desarrollo.
Previo a su cargo en Acenor fue director de Estudios y Regulación de Empresas Eléctricas, jefe de la División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía y también economista del área de regulación en la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Desde el gremio, consultados por DF, destacaron el trabajo realizado por Bustos durante sus cinco años de gestión, período en el que “encabezó un proceso de fortalecimiento institucional, consolidación técnica y mayor posicionamiento público de Acenor en las principales discusiones sectoriales y regulatorias del país”, aseguraron.
En una comunicación enviada a sus asociados, la presidenta del directorio del gremio, Francesca Milani, y a nombre del directorio, expresó su agradecimiento por “la sobresaliente labor que Javier ha desempeñado durante su gestión”.
“Su trabajo ha sido clave para el fortalecimiento institucional de Acenor, para la defensa y representación de los clientes libres y para el posicionamiento técnico y público que hoy tiene la asociación en las principales instancias sectoriales y regulatorias del país”, recalcó.
El gremio -que tiene 30 años de historia y 24 empresas asociadas que pertenecen al sector minero, industrial y de transporte del país- representa a los principales clientes libres industriales del sistema eléctrico. Entre las discusiones en las que ha participado en el último tiempo está la ampliación del subsidio eléctrico; las diferentes aristas que se abrieron por las cuentas de la luz; y el impacto del régimen de precio estabilizado de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) y los Pequeños Medios de Generación (PMG).
Otros movimientos
Aunque ha pasado tiempo desde el último cambio relevante en las cabezas de los principales gremios eléctricos del país, la noticia se ha concentrado en la salida de empresas asociadas a estas agrupaciones. El 9 de abril, Engie renunció a la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), transformándose en el tercero de los cuatro generadores con la mayor capacidad instalada en Chile en abandonar el gremio. Esto, tras la salida de Enel y Colbún, quedando solo AES Andes.
Además, entre otros ajustes, a fines del año pasado Colbún -la eléctrica de la familia Matte- se retiró de los gremios eléctricos: renunció a Generadoras de Chile y a Acera.
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