Productora y distribuidora de pellets Innapel inicia liquidación por alza de costos y caída de 40% en suministro de materia prima

A través de un comunicado, dirigido a proveedores y clientes, la empresa de Talcahuano apuntó a “las condiciones actuales de la industria forestal con el cierre de 200 aserraderos el año pasado y las hectáreas consumidas por los incendios”.

La empresa productora y distribuidora Innapel (Industria Nacional del Pellet), confirmó el inicio de su proceso de liquidación voluntaria tras enfrentar una “crisis operacional compleja”. La decisión marca el cese definitivo de sus operaciones, atribuido a una serie de factores económicos externos que llevaron a la compañía al escenario de insolvencia.

A través de una declaración pública dirigida a sus proveedores y clientes, la empresa de Talcahuano, detalló que enfrenta una pérdida de 40% de abastecimiento de materia prima, escenario definido por “las condiciones actuales de la industria forestal con el cierre de 200 aserraderos el año pasado y las hectáreas consumidas por los incendios”, variables que se suman a los altos costos de producción, por ejemplo, en el consumo energético.

La empresas productora de pellets insistió en que pese que en los últimos meses hicieron “todos los esfuerzos por sostener la continuidad operacional y revertir la situación”, las medidas fueron infructuosas.

Bajo este escenario financiero, la gerencia de Innapel decidió someterse a la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas, buscando dar respuesta a la mayor cantidad de acreedores dentro del marco legal correspondiente.

La empresa precisó además que “nos encontramos consolidando información de créditos de cada acreedor para facilitar el proceso”, comprometiéndose a entregar mayores directrices en los próximos días sobre los pasos que deberán seguir quienes deseen incorporarse al procedimiento judicial en calidad de acreedores. Impacto en hogares