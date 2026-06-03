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Productora y distribuidora de pellets Innapel inicia liquidación por alza de costos y caída de 40% en suministro de materia prima

A través de un comunicado, dirigido a proveedores y clientes, la empresa de Talcahuano apuntó a “las condiciones actuales de la industria forestal con el cierre de 200 aserraderos el año pasado y las hectáreas consumidas por los incendios”.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 10:55 hrs.

Energía quiebras Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Productora y distribuidora de pellets Innapel inicia liquidación por alza de costos y caída de 40% en suministro de materia prima</p>

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