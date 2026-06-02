Ministra Rincón aterriza mensaje presidencial: proyecto para enfrentar deuda con distribuidoras ingresaría al Congreso la próxima semana
La titular de Energía descarta la posibilidad de volver a postergar el inicio del cobro, fijado para julio.
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Si bien en el discurso del presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública no hubo anuncios en materia energética y se reiteró -por ejemplo- la intención de una modernización del sistema tarifario, tras el encuentro, la ministra de Energía, Ximena Rincón, adelantó un paso que marcará la primera apuesta legislativa de la cartera bajo el actual Gobierno donde deberá luchar por la luz verde del Congreso.
Esto, en medio de la tensión que rodea las cuentas de electricidad que ya tendrán un alza a partir de julio.
La secretaria de Estado reveló a DF que la próxima semana debiera ingresar al Congreso el proyecto de ley que buscará mitigar el impacto de la deuda con las distribuidoras eléctricas producto de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD).
El inicio del cobro de lo adeudado a las distribuidoras genera tensión porque además en julio se concretarán alzas en las cuentas de electricidad.
“Debiera ser la próxima semana, pero va a depender del trabajo que hagamos con la Segpres (...) Estamos viendo el trabajo con la Segpres y con Hacienda”, afirmó. “Estamos en la última semana ya de trabajo”, añadió.
Además del alza contemplada a partir de los procesos regulares, está considerado que en julio comience el cobro de la deuda que bordeaba los US$ 900 millones. De ahí la urgencia que el proyecto de ley para enfrentar el impacto se alcance a tramitar de aquí a ese mes.
Consultada por si existe alguna posibilidad de que se tenga que postergar nuevamente el inicio de este proceso, la autoridad aseguró que “no debiera ser un proyecto complejo porque además ha sido conversado con todos los parlamentarios”.
Incluso si hay atrasos, estos serían de pocos días. “¿La prórroga será cuánto? ¿Una semana? Esperamos que no. Creo que hemos hecho un buen trabajo con todos los parlamentarios”, dijo.
Cabe recordar que, tras publicarse el 20 de mayo el informe definitivo para la fijación de Precios de Nudo Promedio (PNP), es un hecho que a partir de julio las boletas sufrirán un alza nacional en torno al 2,1%, a lo que se suma otros aumentos por la transmisión.
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