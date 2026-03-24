Cuentas de la luz no asumirían el impacto por el escenario geopolítico este año, pero sí el primer semestre de 2027

Según un análisis de la consultora energiE, se deberá prestar atención al nivel del tipo de cambio y la variación del CPI, factor que representa cerca del 84% de la indexación de la cartera total de contratos regulados.

Las alzas abruptas de los precios internacionales del crudo Brent y petróleo en medio del convulsionado escenario geopolítico, marcado por el conflicto en Medio Oriente, abre la incógnita de cómo repercutirá en el mercado eléctrico considerando que podría impactar de forma directa en los contratos de suministro regulado que mantienen componentes de indexación ligados a los combustibles fósiles. Y aunque este año las cuentas de la luz podrían salir ilesas de esta presión, en 2027 habrá que enfrentar la tormenta.

La duda es analizada por la consultora energiE que en un escrito -al que tuvo acceso DF- explica que las fórmulas de ajuste de precios de estos contratos transfieren la variación de los commodities al costo de la energía, particularmente al componente de precio de nudo que representa en torno al 60% a 70% de la cuenta final, lo que significa que la actual escalada del Brent y el diésel presionará al alza el precio de energía traspasable a clientes regulados si es que se mantienen las condiciones actuales.

A lo anterior, se suma la gran cantidad de contratos con término anticipado que han obligado a las autoridades a realizar licitaciones de suministro regulado de corto plazo que -según dice-, en general, son poco competitivas respecto a un proceso normal (largo plazo) de licitación.

El análisis de la energiE concluye que, en el caso del Precio de Nudo Promedio (PNP) del segundo semestre de este año, aunque la referencia formal es abril de este año, la mayor parte de la cartera se indexa con datos que llegan hasta enero de 2026. Por esto, su resultado queda en gran medida definido por esa trayectoria previa.

En cambio, el PNP del primer semestre del próximo año utiliza ventanas más recientes, principalmente febrero-julio de 2026 y abril-julio de 2026, período en el que existe mayor incertidumbre asociada al conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.

"Por ello, recién en dicha fijación se debiera ver reflejado el impacto de lo eventos internacionales recientes, siempre que estos se transmitan efectivamente a los índices. En síntesis: el PNP 2026-2 mira mayormente el pasado que a esta fecha ya está escrito, mientras que el PNP 2027-1 incorporará una foto más actual de la contingencia e incertidumbre que está afectando a los mercados internacionales", se sentencia.

Riesgo para clientes libres

El socio director de la consultora energiE, Daniel Salazar, reafirma a DF que el factor de generación de la tarifa eléctrica no sufrirá variación al alza durante este año y que incluso debería experimentar en el segundo semestre una variación -moderada- a la baja.

"Recién durante el primer semestre de 2027, la componente de generación de las tarifas recogerá los efectos del shock actual, debido a que los parámetros de indexación del primer semestre de cada año se calculan a partir de las variaciones que se producen en estos durante el periodo febrero-julio de cada año", explica.

En particular, dice, se deberá prestar atención al nivel del tipo de cambio, y la variación del CPI (variación de precios al consumidor en EEUU), factor que representa cerca del 84% de la indexación de la cartera total de contratos regulados.

Si continúa la tensión geopolítica, ¿se podría en algún escenario generar alzas en las tarifas antes de lo previsto? Para este año, Salazar indica que la principal variación que experimentarán los clientes regulados -en ciertas zonas del país- será la que resulte de la reliquidación de las tarifas de distribución.

Sin embargo, una suerte distinta es la que podrían correr los clientes libres durante 2026. Esto, ya que, "si el escenario de incertidumbre y volatilidad se mantiene por un periodo prolongado, algunos de los sobrecostos de operación del sistema eléctrico, que en muchos casos se traspasan a estos clientes, podrían experimentar aumentos prontamente".