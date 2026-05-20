Tribunal Ambiental acoge reclamación de Engie y suspende revisión ambiental de Central Mejillones 2

La empresa consiguió una medida cautelar del Primer Tribunal Ambiental que paralizó temporalmente la revisión de la RCA de la termoeléctrica mientras se resuelve el fondo del reclamo. La unidad fue aprobada en 1997 y considera una capacidad de 160 MW en Mejillones.

El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la reclamación presentada por Engie Energía Chile y ordenó suspender el procedimiento de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 2, en medio de una disputa judicial por la legalidad del proceso impulsado por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta.

La medida cautelar paraliza temporalmente el procedimiento administrativo iniciado en marzo de 2026 y se mantendrá vigente mientras el tribunal resuelve el fondo de la reclamación presentada por la compañía.

Según argumentó Engie en su presentación judicial, la resolución que rechazó sus solicitudes de invalidación fue dictada por el secretario de la Coeva de Antofagasta, lo que (a juicio de la empresa) estaría fuera de su ámbito de competencia. Engie también sostuvo que la solicitud de revisión de la RCA fue acogida pese a que “no cumpliría con los requisitos mínimos de admisibilidad”.

También cuestionó que dentro de los fundamentos para iniciar la revisión ambiental se incorporara la variable de cambio climático, pese a que, según la empresa, la normativa respectiva aún no se encontraba vigente. En su reclamación, Engie además solicitó dejar sin efecto la resolución reclamada y todas las actuaciones posteriores asociadas al proceso de revisión de la RCA N°013/1997.

Suspensión temporal

Junto con la reclamación, la compañía pidió al tribunal suspender el procedimiento administrativo mientras se resuelve el caso, argumentando que su continuidad podría derivar en modificaciones a su permiso ambiental y en nuevas exigencias operacionales antes de que exista un fallo definitivo.

El Primer Tribunal Ambiental acogió la solicitud cautelar y ordenó detener temporalmente el procedimiento de revisión. En su resolución, sostuvo que las alegaciones de la reclamación “resultan verosímiles en este estado de la causa” y que la continuidad del proceso administrativo podría volver “infructuosa” la decisión final.

La decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro presidente del tribunal, Alamiro Alfaro, quien consideró que el inicio del procedimiento de revisión no era susceptible de generar los perjuicios planteados por la empresa.

Aprobada en 1997

La Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 2 fue ingresada al sistema ambiental el 14 de marzo de 1996 por la entonces Edelnor, hoy Engie Energía Chile. El proyecto fue aprobado en agosto de 1997 mediante la RCA N°013/1997 y permaneció operativa hasta su desconexión, concretada el 31 de diciembre de 2025.

La iniciativa consideró dos etapas, una primera unidad a vapor de 150 MW brutos y una segunda unidad de 160 MW brutos, destinada originalmente al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

La unidad se emplaza en el área industrial del Puerto de Mejillones a aproximadamente 3 kilómetros al noroeste de la ciudad, en la Región de Antofagasta y representa la segunda etapa del proyecto Central Térmica Mejillones de Edelnor.

Actualmente, la disputa judicial mantiene suspendido el procedimiento administrativo de revisión ambiental mientras el Primer Tribunal Ambiental resuelve la reclamación presentada por Engie Energía Chile.