Cuentas de la luz: Gobierno estaría explorando postergar inicio del cobro por deuda a distribuidoras eléctricas para evitar inminente alza

En tanto, la presidenta de la comisión de Minería y Energía del Senado, Yasna Provoste, pidió a la SEC un aplazamiento de seis meses de la instrucción de la entidad para el inicio del pago de la deuda generada por el ajuste del VAD 2020-2024.

Postergar el inicio del pago para saldar la deuda a las distribuidoras eléctricas, que llega a $ 734 mil millones aproximadamente (unos US$ 863 millones), sería el camino que está analizando el Gobierno para enfrentar la inminente alza en las cuentas de la electricidad que hasta el momento vendrá en abril producto de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD).

Según confirman fuentes a DF, en medio del análisis que ha estado desarrollando el nuevo Gobierno para mitigar este aumento de las boletas, las autoridades estarían analizando una fórmula que va en el camino de postergar el inicio del pago de la deuda para no impactar aún más el bolsillo de los clientes con el aumento que ya se materializó en los combustibles.

El anuncio, de todas formas, sería antes del 1 de abril. Esto, ya que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sugirió un mecanismo de pago desde dicho mes por cuatro años (48 cuotas mensuales).

Si bien se estaría trabajando aún en la fórmula en que se concretaría esta postergación, fuentes comentan que las empresas podrían presentar una solicitud para postergar el inicio del cobro, lo que sería acogido por la SEC.

El 16 de marzo, la ministra de Energía, tras participar en una reunión en el Coordinador Eléctrico, fue consultada por DF sobre la posibilidad de postergar el inicio del cobro de la deuda a las distribuidoras eléctricas, pero la opción fue descartada de plano por la autoridad.

"Nosotros tenemos que terminar con estos bicicleteos eternos porque no le hacen bien a las personas. Al final la cuenta la pagan ellos", dijo Rincón en ese momento.

Sin embargo, el escenario cambió con el alza de los combustibles y el contexto geopolítico, por lo que las tensiones harían que la opción de la postergación sería la única vía viable por el momento para poner freno a esta alza. Esto, ya que además no sería posible presentar un proyecto de ley ni anunciar subsidios ante la falta de recursos.

Presión desde el Congreso

Este viernes, a través de una carta, a la que tuvo acceso este medio, la presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Yasna Provoste, solicitó a la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, un aplazamiento de seis meses de la instrucción de la SEC para el inicio del pago de la deuda generada por el ajuste del VAD 2020-2024 con el objeto de "concordar mecanismos de apoyo para las familias más vulnerables".

"Estamos conscientes que la deuda señalada y la instrucción dada por la SEC se genera para dar cumplimiento a la normativa vigente, pero en este contexto de inicio de un shock inflacionario que marcará el 2026, creemos prudente aplazar por seis meses -a lo menos- esta alza, para que en el intertanto se estudie y se construya algún mecanismo de apoyo a las familias más vulnerables, que han sufrido desde 2024 en el proceso de descongelamiento tarifario un alza de las cuentas de la luz que va desde el 30% al 67%", indicó.

Y agrega que una nueva alza en abril de las cuentas de la luz más el shock inflacionario provocado por el bencinazo "solo ahondará la precarización de su vida cotidiana".

Provoste puntualiza que "esta nueva alza tarifaria instruida por la SEC para pagar esa deuda rezagada -según cálculos de expertos del sector- tendría en las cuentas de la luz desde abril desde 3% a una cifra superior, según sea la comuna y la empresa distribuidora que sirve a esos hogares".

La senadora explica en su misiva que este complejo escenario externo que afecta la economía interna producto de las decisiones tomadas no estaban presentes el 9 de febrero cuando se emitió la instrucción SEC. Por esto, dice, "creemos que la SEC puede modificar su instructivo y la fecha de entrada en vigencia para así tener un espacio para concordar mecanismos que permitan que esta deuda rezagada no impacte desmesuradamente en las familias más vulnerables".