Cuentas de la luz subirían alrededor de 2,5% en julio, pero podría ser mayor a 5% si se inicia pago por deuda a distribuidoras eléctricas
Esta alza promedio a nivel nacional se consignó en el informe preliminar de la CNE. Mientras, el Gobierno trabaja en una fórmula que logre mitigar los efectos de la reliquidación del VAD.
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Un nuevo ajuste se asoma en las cuentas de electricidad. Este jueves, la Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó el Informe Técnico Preliminar para la Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional, correspondiente al segundo semestre de 2026, el que da cuenta -según expertos- de un alza en torno a 2,3%- 2,5% promedio nacional.
Pero se podría sumar un factor que tensionaría fuertemente las boletas. Esta nueva variación se materializaría en julio, el mismo mes donde debe iniciar el pago de la deuda a las distribuidoras eléctricas producto de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD), por lo que -si ambos elementos coinciden- el total sería mayor a 5% promedio nacional.
Cabe recordar que el 27 de marzo el Gobierno confirmó la postergación del inicio del pago a las distribuidoras tras solicitudes de parlamentarios tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y la Asociación de Empresas Distribuidoras, y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (Fenacopel), quienes plantearon la necesidad de este aplazamiento en atención al actual escenario económico y sus efectos en los hogares.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) había sugerido en febrero un mecanismo de pago desde abril por cuatro años (48 cuotas mensuales), por lo que se estará un tiempo importante con esta deuda a cuestas, la que -según informó la propia entidad el 8 de abril en la comisión de Minería y Energía del Senado- ya bordea US$ 900 millones.
De hecho, ese mismo día, en medio de la búsqueda que asumió el nuevo Gobierno de buscar una fórmula que logre mitigar los impactos en las boletas, la ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció que la "única vía" para saldar las deudas provenientes del proceso de reliquidación del VAD es un proyecto de ley, por lo que pidió que los asesores comenzaran a trabajar con el Ministerio para revisar las alternativas que permitan lograr una solución.
Días antes, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, dijo esperar que el anuncio se realice este mes y además se abrió a que las cuentas de la luz no suban este año.
Así, queda la duda si la fórmula que propondrá la ministra Rincón en el articulado podrá mitigar el impacto total o, en definitiva -como advierten algunos expertos- se deba volver a postergar el inicio del cobro derivado de la reliquidación del VAD.
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