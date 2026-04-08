El plan de Rincón en Energía: anuncia proyecto de ley para saldar deuda con distribuidoras que ya bordea US$ 900 millones y otro para normalizar tarifas

La ministra Rincón buscará impulsar un proyecto de ley de reforma al segmento de la distribución e informó que ayer se reingresaron a Contraloría los decretos que habían retirado sin grandes ajustes.

Una batería de iniciativas y énfasis que busca impulsar desde su cartera sinceró este miércoles la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien acudió a la comisión de Minería y Energía del Senado para exponer su agenda legislativa y planes durante su gestión.

De entrada, reiteró los principios que guían la agenda ministerial: energía más barata y justa para los hogares y pymes; sistema eléctrico seguro y resiliente (con una "disminución significativa del riesgo de interrupciones masivas de suministro"); y energía como motor de inversión, desarrollo y soberanía energética. Pero, en concreto, anunció los caminos que seguirán en el corto y mediano plazo.

Sin embargo, desplegó un fuerte despliegue de tareas. En cuanto a la agenda legislativa, en el corto plazo, Rincón apuntó que la "única vía" para saldar las deudas provenientes del proceso de reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD) es un proyecto de ley, por lo que pidió que los asesores de los parlamentarios trabajen con el equipo del Ministerio para revisar las alternativas que están explorando para lograr una solución a este tema.

"Nosotros tenemos el VAD del período 2020-2024 que ha quedado suspendido y tenemos ya trazado el período 2024-2030. Y nuestra idea, y las alternativas de solución que estamos trabajando, lo que queremos lograr es que nos permitan ponernos al día. Ya hay muchos meses de atraso", dijo. En esa línea, advirtió que el retraso en la entrada en vigencia de estos decretos genera reliquidaciones, las que deben ser pagadas a las distribuidoras.

En concreto, señaló que los objetivos son establecer un mecanismo que permita enfrentar la situación de cara al país, evitando que se produzcan alzas; saldar la deuda existente producto de las diferencias de facturació con las distribuidoras; y otorgar estabilidad en la tarifas de los clientes a efectos de evitar la heterogeneidad de alzas debido a un factor territorial.

Más tarde, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, precisó el monto al que asciende la deuda con las distribuidoras: "La reliquidación en términos de de números hoy día, respecto de la información que nos han ido haciendo llegar las empresas, es de U$ 897 millones aproximadamente. Sin hacer el neteo de los acreedores, que son alrededor de US$ 70 millones de dólares".

En su intervención, Rincón anunció además un proyecto de ley que normalice las tarifas de los clientes regulados para -entre otros objetivos- evitar alzas futuras en las cuentas y "que podamos actualizarnos al 2026 al menos, y crear un nuevo periodo hacia adelante nuevo para que dejemos atrás todo este proceso que arrastramos en la cola".

Esto, tomando el antecedente que el proceso para la fijación del VAD del cuadrienio 2024-2028 que ya tiene un retraso de 16 meses, y también que el proceso de valorización de la transmisión actual tiene un retraso de 28 meses.

Pensando en el mediano plazo, Rincón también recogió una de las demandas más sentidas: un proyecto de ley de reforma al segmento de la distribución. "El diagnóstico es que hay desajuste en el marco regulatorio actual debido a cambios en el segmento que no han sido considerados", dijo, lo que ha provocado -por ejemplo- problemas en la calidad de servicio.

El plan en este caso -precisó- es modernizar el marco regulatorio del segmento; mejorar la calidad y continuidad del suministro del suministro eléctrico a nivel nacional, incentivar las inversiones del sector y establecer mecanismos de planificación de redes de distribución: y avanzar hacia una red de distribución más digitalizada y flexible, que considere usuarios como la electromovilidad, recursos distribuidos y respuesta de la demanda.

"Sería de verdad un tremendo paso que algo similar a lo que hay en generación y transmisión, que es lo que tiene el coordinador, pudiéramos tener a nivel de distribución, que podamos identificar cada punto de llegada de la luz en definitiva a las casas", comentó.

Asimismo, presentó medidas para impulsar la electromovilidad. Y, además, informó que este martes se reingresaron todos los decretos que fueron retirados desde Contraloría sin mayores ajustes.

En la cita, Rincón presentó a su equipo, destacando que confirmaron en su cargo a la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza. Y que Andrea Soto se sumó como nueva jefa de la División Jurídica del Ministerio, quien se desempeñó como fiscal en el Ministerio del Trabajo cuando Rincón asumió dicha cartera.

Además, adelantó que el llamado a concurso para definir al nuevo secretario ejecutivo de la CNE (hoy Maurio Funes ejerce como subrogante) debiera salir el domingo tras ser convocados por el Servicio Civil para la definición del perfil del cargo.