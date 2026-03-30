Cómo se acumuló la deuda eléctrica de US$ 863 millones que hoy tensiona al Gobierno en medio de escenario de alzas

Tras postergar desde abril a julio el inicio del cobro, la ministra de Energía sigue buscando una fórmula para mitigar impactos. Y aseguró: “No vamos a tomarnos los tres meses”.

La tarde del viernes, se confirmó la postergación del inicio del pago de la deuda a las distribuidoras eléctricas -que llega a $ 734 mil millones aproximadamente (unos US$ 863 millones)- desde abril a julio, lo que evitará el alza el próximo mes en las cuentas de electricidad en un agitado contexto marcado por las alzas en los combustibles e incluso el gas licuado.

Si bien el 16 de marzo la ministra de Energía, Ximena Rincón, descartó a DF en un punto de prensa la posibilidad de postergar el pago de la deuda, aludiendo que había que terminar "con estos bicecleteos eternos", el tenso escenario que se instauró en los últimos días y la presión desde parlamentarios y hasta de la propia Asociación de Empresas Eléctricas que solicitaron un aplazamiento del inicio del cobro, obligó a un cambio de plan.

Sin embargo, aunque las boletas tendrán un alivio en abril, la deuda sigue pendiente y desde el 1 de abril se empezarían a acumular millonarios intereses. Por esto, el Gobierno está preparando una fórmula para mitigar los efectos de este golpe al bolsillo que sí o sí llegará.

"El subsecretario Hugo Briones ha estado a cargo de conversar con expertos, con empresas, con la Superintendencia, con la Comisión Nacional de Energía (CNE), revisando los distintos mecanismos para dar una solución a esta situación. Nuestro foco, como digo, son las personas, y evitarles más dolores que los estrictamente necesarios en el día a día", aseguró este lunes Rincón en una conferencia de prensa convocada por la cartera.

Según hizo hincapié, esta situación "se arrastra producto de los hechos vividos en nuestro país, estallido, pandemia, no cálculo del VAD, y que ha hecho que se acumule una deuda que supera hoy día US$ 800 millones. Y, por lo tanto, nuestro esfuerzo por mandato del Presidente de la República es acelerar el cambio, encontrar la fórmula que permita dar con la solución".

La secretaria de Estado recalcó: "Nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que durante los próximos días demos con la fórmula". Considerando que la postergación aumenta la deuda, la autoridad indicó que "las cuentas debían subir y obviamente no queremos que esta medida haga que igual suban, por lo tanto, esa es la fórmula que estamos buscando y no vamos a tomarnos los tres meses", aludiendo a la prórroga.

Pero reconoció que, si se demoran los tres meses en definir una fórmula, habrá una mayor deuda. Pero también, añadió, "si no se hacía nada subían ahora, así que vamos a trabajar para que eso no ocurra".

Consultada por el tiempo que contemplan, considerando que la idea no es tomarse los tres meses, afirmó: "Me encantaría decirte que mañana vamos a publicar la fórmula, estamos trabajando para hacerla pública lo antes posible".

¿Lo más plausible sería un proyecto de ley? Rincón evitó adelantar las alternativas que están sobre la mesa y la opción que iría con ventaja. "Va a depender de la fórmula que tengamos y como este ha sido un tema que transversalmente nos han planteado los parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado, esperamos que, si llegamos a una fórmula que requiera una tramitación legislativa, contemos con el respaldo del Parlamento", sostuvo.

Recordó que este tema es conocido por los parlamentarios y que, de hecho,"el último llamado de subsidio de la deuda con las generadoras de US$ 6.000 millones y un poco más se hace ahora estos días y se termina de pagar eso que tuvo asociado una ley, un crédito, organismos internacionales y que obviamente dejó como rezago a las distribuidoras".

Ante la posibilidad que el Estado se pueda hacer cargo de la deuda, la secretaria de Estado insistió: "No me pidas que te de alternativas porque empieza todo el mundo a especular cuál sí, cuál no. Queremos tener una fórmula acabada, seria, responsable y que además sea conversada con los actores de manera transparente".

Mientras, el subsecretario de la cartera, Hugo Briones, aseguró que están trabajando "en la determinación de la cuantía, de cómo va a ser el mecanismo, de tal manera que sea lo menos impactante o invasivo para la cuantía de cada uno de nosotros". "Esperamos tener esto con la mayor prioridad, para nosotros es un tema urgente, está en la prioridad número uno, que lo tenemos bien, y estamos bastante avanzados, por lo cual creemos que no nos vamos a tomar el plazo que se fija el 1 de julio", lanzó.

Sobre los efectos de próximos vaivenes de acuerdo a una nueva actualización del precio de nudo promedio, Rincón sostuvo: "Tenemos todas las proyecciones del Ministerio, todos los datos, y con esas proyecciones, con esos datos, con esos insumos, se está preparando la fórmula, así que créanme que se las vamos a entregar de la manera más transparente posible".

El reproche al Gobierno anterior

Rincón fue crítica de la administración anterior: "Esta deuda tiene un componente alto de intereses producto de no haber hecho nada, producto de que el Gobierno anterior no hizo el recálculo del VAD, se acumularon intereses y hemos estado acumulándolos y postergándolos lamentablemente para la ciudadanía".

Agregó que "hoy día nos toca a nosotros enfrentar una solución a un tema que no se resolvió, y digo que no se resolvió no porque no se haya incluido por parte de la Superintendencia, sino que se dejaba al 40% de hombres y mujeres que están en menor condición sin una alternativa".

En esa línea, tal como mencionó la semana pasada en el Congreso, Rincón recordó la propuesta que fue planteado por el Gobierno anterior para enfrentar la deuda a las distribuidoras, el que contemplaba un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución y un subsidio.

Y si bien en ese momento la ahora ministra quedó en revisar la idea, este lunes enfatizó: "El antiguo ministro anunció el famoso proyecto para el 40% más pobre, nunca se presentó ese proyecto, nunca lo tuvimos ni siquiera materialmente. Por lo tanto, hoy día lo responsable es encontrar una fórmula que afecte lo menos posible a la ciudadanía, y en eso estamos trabajando".

Además, la ministra puntualizó que el proceso del VAD 2024-2028 también quedó pendiente del Gobierno anterior. "Estamos mirando la integralidad del problema, porque cada día que pasa, se generan intereses, y esto acumula deuda. Esto se arrastra producto de que no se tomaron definiciones en su minuto, y el 2024 debió haberse sacado el VAD, y no se hizo, y ya estamos en el 2026", comentó.

¿Cómo nace la deuda con la distribuidoras eléctricas?

2020

febrero

3 La CNE fijó áreas típicas para el cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD) cuatrienio noviembre 2020-noviembre 2024, dando incio al proceso tarifario.

junio

11 La CNE aprobó las Bases Técnicas Definitivas para el “Cálculo de las Componentes del Valor Agregado de Distribución, cuatrienio noviembre 2020-2024” y del “Estudio de Costos de los Servicios Asociados al Suministro de Electricidad de Distribución”.

agosto

17 La CNE adjudicó a la empresa Inecon Ingenieros y Economistas Consultores el estudio.

2022

mayo

3 Fue entregado el Informe final definitivo del estudio por parte del consultor a la CNE.

diciembre

23 La CNE aprobó Informe Técnico del Cálculo de las componentes del VAD 2020-2024.

2023

enero

19 Empresas distribuidoras presentaron sus discrepancias al informe técnico ante el Panel de Expertos.

Abril

25 Panel de Expertos emitió dictamen.

Octubre

5 Se publicó resolución que aprueba el Informe Técnico Definitivo del Cálculo de las componentes del VAD 2020-2024.

2024

febrero

9 La CNE publicó resolución que aprobó Informe Técnico Definitivo de Fórmulas Tarifarias para Concesionarias de Distribución Pública, el que fue corregido en abril y nuevamente en mayo de 2024.

junio*

7 Se publicó en el Diario Oficial el decreto del VAD 2020-2024, descongelando las tarifas de distribución, estimándose alzas en cuentas de clientes residenciales que bordearían entre un 5-6% a nivel promedio nacional.

2025

abril

9 La Contraloría General de la República culminó proceso de toma de razón con “alcances”, siendo uno de ellos la nueva publicación del decreto VAD.

21 Se publicó nuevamente el decreto en el Diario Oficial.

mayo

13 La SEC solicitó estimación detallada de diferencias a reliquidar y monto reajustado de la deuda.

2026

febrero

9 La SEC emitió resolución que instruye realizar el cobro de la deuda que existe a raíz del cálculo del VAD. Ese día el Gobierno anterior propuso un proyecto de ley que generara un cargo único de devolución y un subsidio ante el inminente alza en las boletas.

marzo

27 La SEC modificó la resolución del 9 de febrero, instruyendo a las eléctricas aplazar el cobro de reliquidaciones tarifarias de abril a julio de 2026.

* Desde esa fecha en adelante, se empiezan a aplicar tarifas bajo el nuevo valor, pero queda pendiente la reliquidación por el período noviembre 2020 y junio 2024 que es la deuda que aún no es cancelada a las distribuidoras.

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por Empresas Eléctricas y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).