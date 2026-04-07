Enel Distribución se adelanta a debate de caducidad de su concesión y propone capitalización de más de US$ 390 millones
La propuesta se someterá a votación el próximo 27 de abril en el marco de una junta extraordinaria de accionistas.
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Un fuerte golpe de timón informó Enel Distribución. En una sesión extraordinaria del directorio realizada este martes, la firma eléctrica de capitales italianos resolvió -por unanimidad de sus miembros- someter a votación un aumento de capital por $ 360 mil millones, más de US$ 390 millones, definición que se zanjará el próximo 27 de abril en una junta extraordinaria de accionistas que se celebrará posteriormente a la cita anual de socios.
Según explicó la distribuidora en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la capitalización "tendrá por finalidad que Enel Distribución enfrente los respectivos pagos de deuda vigentes y mantenga caja disponible para enfrentar potenciales necesidades de inversión, aumentar su flexibilidad operativa, frente a una potencial modernización y mejora regulatoria".
En la misiva enviada al regulador, se indica -entre otros aspectos del proceso- que se someterá a conocimiento y revisión de la junta aumentar el capital en la cantidad señalada, "mediante la emisión de las correspondientes nuevas acciones de pago, todas de una misma serie y sin valor nominal, al precio y demás condiciones que apruebe la Junta Extraordinaria de Accionistas".
Se añade que el precio de colocación de cada título emitido con ocasión del referido aumento será el valor libro según los estados financieros de Enel Distribución al 31 de diciembre de 2025, o el valor que la junta extraordinaria de accionistas determine.
La decisión de la compañía se da en una etapa clave, ya que aún no se define la eventual caducidad de la concesión de Enel Distribución, cuyo proceso se activó en medio de los extensos cortes de electricidad de agosto de 2024. Para esto, se está a la espera del informe que está elaborando la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que luego debe ser remitido al Presidente de la República quien será el que tome la decisión de revocar o no la concesión.
Si bien se esperaba que la determinación se tomara en el Gobierno anterior, la decisión se trasladó a la actual administración de Kast. Esto, ya que no se podría tomar una decisión mientras el caso esté judicializado. Con ese telón de fondo, en tanto, la eléctrica de capitales europeos ha insistido en la necesidad de una reforma a la distribución eléctrica, la que -según han planteado- permitiría mejorar la calidad del servicio.
A principios de marzo, tras revelar su plan estratégico global, Enel informó días después al regulador su apuesta a nivel local, donde contempla inversiones en Chile por cerca de US$ 2.000 millones en el trienio 2026-2028, orientadas a fortalecer la generación renovable, modernizar las redes de distribución y ampliar soluciones energéticas avanzadas para los clientes. En el período 2025-2027 la apuesta fue por US$ 1.800 millones.
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