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Enel Distribución se adelanta a debate de caducidad de su concesión y propone capitalización de más de US$ 390 millones

La propuesta se someterá a votación el próximo 27 de abril en el marco de una junta extraordinaria de accionistas.

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 7 de abril de 2026 a las 18:24 hrs.

Energía ENEL Karen Peña
<p>Enel Distribución se adelanta a debate de caducidad de su concesión y propone capitalización de más de US$ 390 millones</p>

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