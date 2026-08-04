ContourGlobal anuncia la construcción en la Región de O'Higgins de una nueva planta híbrida de energía solar con almacenamiento
Los Maitenes ampliará la presencia de la compañía más cerca de uno de los principales centros de demanda eléctrica. Se prevé que la nueva instalación genere alrededor de 220 GWh de electricidad limpia al año y que esté completamente construida para finales de 2027.
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La generadora ContourGlobal anunció este martes el inicio de la construcción de Los Maitenes, una nueva inversión híbrida de energía solar con almacenamiento en Chile, que combinará 131 MWp de capacidad solar fotovoltaica con 90 MW/360 MWh de almacenamiento en baterías.
Una vez finalizada, indicó la compañía, la instalación elevará la cartera de energías renovables y almacenamiento de ContourGlobal en Chile a aproximadamente 583 MWp de energía solar fotovoltaica con 490 MW/2,9 GWh de capacidad de almacenamiento en baterías, lo que representa más de 1 GW de activos de generación y almacenamiento de energía limpia en el país.
Además de sus plantas operativas en las regiones de Tarapacá (Víctor Jara) y Antofagasta (Quillagua I y II), Los Maitenes ampliará la presencia de la compañía en la Región de O'Higgins, más cerca de uno de los principales centros de demanda eléctrica de Chile.
Se prevé que el proyecto emplee simultáneamente hasta 400 personas en la obra durante la construcción de la planta solar, el sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS), la subestación eléctrica y las obras asociadas. Durante los aproximadamente 15 meses que durará la construcción, a medida que avancen las actividades civiles, mecánicas, eléctricas y de puesta en marcha, se estima que 900 trabajadores directos contribuirán al proyecto. Incluyendo los empleos indirectos relacionados con el transporte, los servicios locales, los proveedores y los subcontratistas, se prevé que el impacto total del proyecto en el empleo supere las 1300 personas, según estimaciones preliminares.
"Dado que el sistema eléctrico chileno enfrenta períodos de exceso de generación solar que no siempre pueden ser absorbidos o transmitidos por la red, instalaciones como Los Maitenes ayudan a mitigar el riesgo de cortes de suministro. Además de proporcionar generación solar durante el día, el sistema de almacenamiento de baterías de la planta le permite suministrar energía firme durante los picos de demanda en las horas sin sol. Su ubicación estratégica cerca de los principales centros de consumo eléctrico también reduce significativamente su exposición a las limitaciones de transmisión", dijo la empresa.
Bloques diurnos y nocturnos
Se prevé que la nueva instalación genere alrededor de 220 GWh de electricidad limpia al año y que esté completamente construida para finales de 2027. Su producción está altamente contratada a través de un único contrato de compraventa de energía a largo plazo que cubre bloques diurnos y nocturnos, aprovechando la flexibilidad que ofrece su sistema de almacenamiento de baterías de cuatro horas, mientras que la producción restante se destinará a aprovechar las oportunidades del mercado libre.
El CEO de ContourGlobal, Antonio Cammisecra, comentó: “Los Maitenes representa otro hito en la estrategia de ContourGlobal para desarrollar plataformas híbridas renovables a gran escala, y se basa en nuestro innovador modelo de negocio 'Sol de Noche', que permite suministrar energía solar generada durante el día durante las horas de máxima demanda sin energía solar".
"Los Maitenes marca un hito importante en la continua expansión de ContourGlobal en Chile. Este proyecto demuestra nuestra capacidad para comprender las necesidades cambiantes de nuestros clientes y del mercado, y para transformarlas en soluciones energéticas de primer nivel y rentables. También refleja nuestra sólida presencia local y nuestra experiencia en el mercado energético chileno ”, agregó el gerente general para Latinoamérica de ContourGlobal, James Lee Stancampiano.
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