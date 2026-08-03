AES Andes inicia operación de nuevo sistema de almacenamiento de energía que involucra más de US$ 130 millones
Con la puesta en marcha de Bolero BESS, la firma alcanza 756 MW de sistemas de almacenamiento en baterías en Chile, consolidando -dicen- una de las mayores plataformas de esta tecnología en América Latina.
Noticias destacadas
AES Andes anunció este lunes el inicio de operaciones de Bolero BESS, un nuevo sistema de almacenamiento de energía en baterías ubicado en la Región de Antofagasta, el cual involucra alrededor de US$ 137 millones en inversión. Con este hito, la compañía alcanza 756 MW de sistemas de almacenamiento en baterías en Chile, consolidando -dijeron- una de las mayores plataformas de esta tecnología en América Latina.
Según detalló la firma, Bolero BESS incorpora 146 MW de capacidad de almacenamiento al Sistema Eléctrico Nacional, mediante la incorporación de baterías al Parque Solar Bolero, permitiendo capturar energía renovable en los períodos de mayor generación e inyectarla posteriormente a la red en los horarios de mayor demanda.
Con una autonomía de tres horas, se indica que el sistema podrá almacenar e inyectar alrededor de 160 GWh de energía renovable al año, contribuyendo a reducir vertimientos, gestionar de manera más eficiente la generación del parque y aportar mayor flexibilidad operacional, seguridad de suministro y confiabilidad para los clientes.
Bolero BESS forma parte del plan de crecimiento que AES Andes impulsa en el norte del país, junto con iniciativas como Pampas, Cristales, Arenales y Atacama BESS. Estos proyectos -recalcaron- "refuerzan la apuesta de la compañía por soluciones que integran generación renovable, almacenamiento y mayor flexibilidad para el sistema eléctrico".
"El almacenamiento es fundamental"
En un comunicado, el CEO de AES Andes, Javier Dib, sostuvo que “la entrada en operación comercial de Bolero BESS es un nuevo paso en la ejecución de nuestra estrategia y reafirma nuestra convicción de que el almacenamiento es fundamental para avanzar hacia una matriz más renovable, segura y flexible".
"Esta tecnología permite aprovechar mejor los recursos disponibles, fortalecer el sistema eléctrico y responder de manera más eficiente a la creciente demanda por energía renovable”, añadió.
AES Andes recalcó que el hito anunciado representa un nuevo avance en la transformación del portafolio de la compañía y en el desarrollo de infraestructura clave para acelerar la transición energética de Chile.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Pablo Zenteno, exdirector del Trabajo:“El crecimiento no puede condicionarse a tener menos derechos laborales”
La exautoridad acusó que se está “incumpliendo” el compromiso de no cambiar la Ley de 40 Horas y cree que flexibilizar la jornada sin resguardos puede traducirse en mayor precariedad.
Tras liderar Capitalizarme por una década, Gabriel Cid se instala en San Francisco con su nueva startup de IA
El emprendedor dejó la gerencia de la plataforma inmobiliaria que fundó en 2014 para dedicarse a Nexor AI, que construye infraestructura de inteligencia artificial para empresas.
Tercer día de formalización de caso Sartor: Tribunal decreta cautelar de arresto domiciliario para exdirector de inversiones de la AGF
Alfredo Harz se convirtió en el quinto imputado con medida zanjada. El Ministerio Público argumenta las prisiones preventivas que solicitó en contra de Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, y otros dos investigados.
BRANDED CONTENT
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete