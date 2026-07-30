ENAP duplica sus utilidades semestrales y gana US$ 578 millones impulsada por alza de ingresos
La estatal petrolera elevó sus ganancias un 82% respecto del primer semestre de 2025, con ventas que alcanzaron los US$ 5.630 millones, junto con una mejora en su desempeño operacional.
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Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) cerró el primer semestre de 2026 con una fuerte mejora en sus resultados financieros, al registrar utilidades por US$ 578,5 millones, un incremento de 81,7% respecto de los US$ 318,4 millones obtenidos en igual período del año anterior. El desempeño estuvo impulsado por un aumento en los ingresos de actividades ordinarias, una expansión del margen bruto y una mejora en el resultado operacional.
Los ingresos de actividades ordinarias de la estatal alcanzaron US$ 5.629,7 millones al cierre de junio, un alza de 28,1% frente a los US$ 4.394,7 millones registrados en el primer semestre de 2025. Si bien los costos de ventas también aumentaron, lo hicieron en una menor proporción, permitiendo que el margen bruto creciera desde US$ 678,6 millones hasta US$ 964,9 millones, equivalente a un avance de 42%.
La mejora también se reflejó en el desempeño operativo de la empresa. La ganancia de actividades operacionales ascendió a US$ 741,5 millones, frente a los US$ 485,4 millones del mismo período del año pasado, mientras que la utilidad antes de impuestos alcanzó US$ 709,9 millones, un aumento cercano al 78%.
Asimismo, la comparación interanual se vio favorecida porque durante el primer semestre de 2025 ENAP registró una pérdida de US$ 20 millones por operaciones discontinuadas, efecto que no estuvo presente en los resultados de este año. A ello se sumó un mejor resultado por diferencias de cambio, que pasó desde una pérdida de US$ 16,6 millones en 2025 a una ganancia de US$ 9,8 millones en 2026.
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