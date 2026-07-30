ENAP duplica sus utilidades semestrales y gana US$ 578 millones impulsada por alza de ingresos

La estatal petrolera elevó sus ganancias un 82% respecto del primer semestre de 2025, con ventas que alcanzaron los US$ 5.630 millones, junto con una mejora en su desempeño operacional.

Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) cerró el primer semestre de 2026 con una fuerte mejora en sus resultados financieros, al registrar utilidades por US$ 578,5 millones, un incremento de 81,7% respecto de los US$ 318,4 millones obtenidos en igual período del año anterior. El desempeño estuvo impulsado por un aumento en los ingresos de actividades ordinarias, una expansión del margen bruto y una mejora en el resultado operacional.

Los ingresos de actividades ordinarias de la estatal alcanzaron US$ 5.629,7 millones al cierre de junio, un alza de 28,1% frente a los US$ 4.394,7 millones registrados en el primer semestre de 2025. Si bien los costos de ventas también aumentaron, lo hicieron en una menor proporción, permitiendo que el margen bruto creciera desde US$ 678,6 millones hasta US$ 964,9 millones, equivalente a un avance de 42%.

La mejora también se reflejó en el desempeño operativo de la empresa. La ganancia de actividades operacionales ascendió a US$ 741,5 millones, frente a los US$ 485,4 millones del mismo período del año pasado, mientras que la utilidad antes de impuestos alcanzó US$ 709,9 millones, un aumento cercano al 78%.

Asimismo, la comparación interanual se vio favorecida porque durante el primer semestre de 2025 ENAP registró una pérdida de US$ 20 millones por operaciones discontinuadas, efecto que no estuvo presente en los resultados de este año. A ello se sumó un mejor resultado por diferencias de cambio, que pasó desde una pérdida de US$ 16,6 millones en 2025 a una ganancia de US$ 9,8 millones en 2026.