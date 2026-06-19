EEUU e Irán posponen las conversaciones en Suiza sobre un acuerdo de paz permanente y el programa nuclear

Los ataques aéreos israelíes durante la noche y la madrugada del viernes impactaron más de 10 aldeas en el sur de Líbano, causando la muerte de 21 personas y dejando 39 heridos. (Foto: Reuters)

Irán no envió una delegación a Suiza para las conversaciones nucleares debido a nuevos ataques de Israel en Líbano. No está claro si estos acontecimientos afectarán al estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo ha aumentado desde la firma del memorándum de entendimiento el miércoles.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza se pospusieron debido a la ola de ataques aéreos israelíes contra el sur del Líbano, según tres personas familiarizadas con el asunto.

Irán no envió una delegación a Suiza para las conversaciones nucleares debido a los ataques, indicaron las fuentes citadas por Financial Times. El acuerdo provisional firmado el miércoles entre Estados Unidos e Irán estipula la "cesación inmediata y permanente" de los combates, incluso en Líbano.

"Los iraníes han solicitado garantías de que las hostilidades en Líbano cesarán, tal como se establece en el acuerdo firmado, y los mediadores están trabajando para resolver la situación", declaró un diplomático con conocimiento del asunto.

Los ataques aéreos israelíes durante la noche y la madrugada del viernes impactaron más de 10 aldeas en el sur de Líbano, causando la muerte de 21 personas y dejando 39 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

Líbano ha sido un punto de fricción importante y una prueba clave para el frágil acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que apoya al grupo militante chií Hezbolá e insiste en que Líbano se incluya en el acuerdo regional más amplio.

No está claro si estos acontecimientos afectarán al estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo ha aumentado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, firmaron el acuerdo el miércoles, indicó Bloomberg.

El petróleo subió ligeramente el viernes. El Brent cotizaba a US$79,39 por barril a las 6:24 a.m. en Nueva York. Aun así, los precios han caído alrededor de 8% esta semana, ya que los operadores anticipan que la reapertura del estrecho de Ormuz aliviará la mayor crisis de suministro energético de la historia.

Los precios del crudo registran un alza de aproximadamente el 30% en lo que va del año porque pasarán meses, o incluso más tiempo, antes de que los flujos de petróleo y gas natural licuado a través de Ormuz vuelvan a la normalidad. Además, Estados Unidos y muchos otros países han reducido sus reservas estratégicas de petróleo a un ritmo récord para contener los precios durante la guerra. Esas reservas deberán reponerse, lo que aumentará la demanda global.

Tensión entre Trump y Netanyahu

Las tensiones entre Estados Unidos e Israel están aumentando por la situación en Líbano. Trump ha insultado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante llamadas telefónicas, acusándolo de haber estado a punto de hacer fracasar el memorando de entendimiento alcanzado esta semana con Irán al intensificar los ataques en Líbano.

Israel insiste en que mantendrá tropas más allá de sus fronteras hasta estar seguro de que Hezbolá, designado como organización terrorista por Estados Unidos, ya no representa una amenaza para sus comunidades del norte.

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, reaccionó a los últimos enfrentamientos en Líbano afirmando que el Estado judío no puede ignorar sus necesidades de seguridad, “con todo el respeto debido a Estados Unidos”.

“Todo Líbano debe arder”, dijo en X. Los políticos israelíes están en modo de campaña antes de las elecciones de octubre, y una mayoría significativa de la población está a favor de continuar las operaciones militares en Líbano.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza anunció el viernes por la mañana que las conversaciones entre EEUU e Irán fueron “aplazadas”, sin ofrecer una razón. “Suiza sigue dispuesta a facilitar estas conversaciones”, indicó en un comunicado. “Los trabajos preparatorios pertinentes” en el complejo turístico de Burgenstock continúan.

A última hora del jueves, Estados Unidos informó que el vicepresidente JD Vance, principal representante estadounidense, no partiría hacia las negociaciones presenciales en Europa.

Complejas negociaciones

Washington y Teherán debían iniciar conversaciones sobre un denominado “acuerdo final” para desarrollar el memorando de entendimiento.

Un portavoz de la Casa Blanca atribuyó el retraso a desafíos logísticos. El funcionario indicó que una delegación estadounidense está preparada para partir en la primera oportunidad disponible.

El memorando de entendimiento llevó a Estados Unidos a levantar el bloqueo naval sobre los puertos iraníes y a Irán a anunciar la reapertura del estrecho de Ormuz. Ambas partes acordaron extender su alto al fuego durante la nueva ronda de conversaciones, que deberían concluir en un plazo de 60 días, aunque podría ampliarse.

Las partes intentarán acordar restricciones al procesamiento de uranio por parte de Irán, posiblemente durante una década o más, así como la destrucción o dilución de sus existencias actuales de uranio altamente enriquecido.

Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán el 28 de febrero, argumentando que necesitaban impedir que el país desarrollara un arma atómica. Teherán ha negado durante mucho tiempo tener esa intención, aunque ha enriquecido uranio muy por encima de los niveles necesarios para centrales nucleares.

La guerra provocó un fuerte aumento de los precios de la energía y elevó la inflación a nivel mundial. Miles de personas murieron en Medio Oriente, principalmente en Irán y Líbano, mientras aliados de Estados Unidos como Emiratos Árabes Unidos y Catar fueron atacados con miles de drones y misiles iraníes. Las partes beligerantes acordaron un alto al fuego el 8 de abril, aunque este mostró fragilidad en las últimas semanas y las fuerzas iraníes y estadounidenses se enfrentaron con frecuencia.

Muchos expertos nucleares afirman que 60 días no serán suficientes para alcanzar un acuerdo permanente con Irán, dada la complejidad técnica del asunto. El acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales, incluido Estados Unidos, que Trump critica con frecuencia y abandonó durante su primer mandato, tardó cerca de dos años en completarse.

Mientras ambas naciones comienzan a fijar sus posiciones negociadoras, Vance y Trump han tratado de contrarrestar las críticas —incluidas las de aliados políticos y sectores israelíes— de que Irán obtuvo una ventaja en las negociaciones.