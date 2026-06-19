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EEUU e Irán posponen las conversaciones en Suiza sobre un acuerdo de paz permanente y el programa nuclear

Irán no envió una delegación a Suiza para las conversaciones nucleares debido a nuevos ataques de Israel en Líbano. No está claro si estos acontecimientos afectarán al estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo ha aumentado desde la firma del memorándum de entendimiento el miércoles.

Por: Financial Times y Bloomberg

Publicado: Viernes 19 de junio de 2026 a las 06:50 hrs.

Irán Estados Unidos Líbano guerra
<p>Los ataques aéreos israelíes durante la noche y la madrugada del viernes impactaron más de 10 aldeas en el sur de Líbano, causando la muerte de 21 personas y dejando 39 heridos. (Foto: Reuters)</p>

Los ataques aéreos israelíes durante la noche y la madrugada del viernes impactaron más de 10 aldeas en el sur de Líbano, causando la muerte de 21 personas y dejando 39 heridos. (Foto: Reuters)

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