Felipe Jaque, economista jefe de Bice: “Se abre la puerta para que si no es septiembre, en diciembre el banco esté yendo a la tasa neutral”

El economista destacó que el informe “está bastante en línea” con los datos que se han conocido desde su última versión en marzo.

Un análisis en profundidad de lo que dejó el último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central fue el que hizo el economista jefe de BICE, Felipe Jaque, en la última edición de DF al Cierre.

El experto consideró que el informe “está bastante en línea” con lo que ha ocurrido en términos económicos y los datos que se han conocido desde su última versión en marzo.

Sin embargo, puso el acento en “cuál es el panorama de inversión que está viendo” el ente rector.

“Hemos visto datos a mayo que muestran que el único componente que venía funcionando relativamente bien, que era maquinaria y equipo por el lado de la inversión, se ha venido debilitando en los últimos meses y eso entra en el radar del Central en este nuevo escenario base”, dijo el experto.

“El Banco Central está asumiendo que estos proyectos entrarán de lleno en 2027. Por eso crece 5% la inversión en el próximo año”.

- ¿Qué le parece la revisión a la baja en la proyección de crecimiento de la inversión de este año del Banco Central, de 4% a 2,2%?

- Eso incorpora, como decíamos, el primer semestre, que se ve bastante más débil de lo que venía siendo maquinaria y equipo hasta un par de trimestres atrás.

Hay que considerar que construcción (...) está planchado, está creciendo cero hace varios trimestres y, por lo tanto, de alguna manera, aquí lo que aparece es el fantasma de qué es lo que va a tirar el carro de la economía durante el segundo semestre ya entrando a 2027.

Un dato positivo es que se corrige al alza la proyección de inversión para el año 2027 y ahí vienen las dudas.

- ¿Cuál es tu proyección? ¿Encuánto debería estar el crecimiento de la economía este año?

- De entre 1,8% y 2%, estamos en la parte alta junto con el ministro (Quiroz), básicamente porque estamos asumiendo que algún tipo de reacción se puede dar en la inversión del segundo semestre. Considerando esto que estábamos viendo del bulto de proyectos que están entrando a evaluación y lo que se está aprobando.

- ¿A qué se puede deber el mal desempeño del primer trimestre de este año?

Hay un shock de oferta y ahí yo creo que hay que distinguir en que, efectivamente, hay una dimensión con recursos naturales. Hay un recuadro muy bueno en el IPoM que muestra cómo es el desglose y cómo es la lectura del Banco Central respecto de estos recursos naturales. Pesca, agro, minería explican buena parte de esa caída; y el resto de los sectores, de alguna forma, no compensa estos shocks de oferta.

Felipe Jaque junto a José Tomás Santa María, director de Diario Financiero.

Yo creo que eso es algo que hay que estar mirando con atención, porque significa que cuando recibimos estos shocks -ahora que fueron en tres sectores exportadores-, básicamente no hay un sector que haga la pelea y, de alguna forma, mantenga algo el crecimiento de la economía en estos meses.

- ¿Cómo conversa esto con las noticias que estamos conociendo todos los días respecto al récord que se ha alcanzado en aprobación de proyectos?

- Al final, se nota más bien que el Banco Central está asumiendo que estos proyectos entrarán de lleno en 2027. Por eso crece 5% la inversión en el próximo año y da por sentado que ya el primer semestre es bastante más débil.

Y también tenemos incertidumbre respecto de que estos proyectos que se aprueban en esta etapa, finalmente se tienen que llevar a ejecución.

Entonces, hay que ir midiendo cuánto delay (demora) puede haber o no respecto de cuando entran en ejecución estos proyectos.

- ¿Es optimista respecto al segundo semestre? Juan Andrés Fontaine habló de un 4% de crecimiento.

- Sí, coincido con ese número, si uno piensa que al menos la parte del agro y pesca se puede recuperar.

Segundo, la base de comparación también ayuda bastante para la última parte del año. Pero creo que acá -al final del día- lo que hay que pensar es que esos números lo que están haciendo es que nos devuelven a nuestra trayectoria del 2%. ¿Qué hacemos para llegar al 3,5%? Yo creo que esa es la pregunta clave de todo esto.

- ¿Qué se debe esperar de la tasa de interés en esta encrucijada con un bajo crecimiento económico y una inflación que está algo más controlada?

- Que la economía esté creciendo al cero para ellos (Banco Central) no es una señal de que haya mayores holguras y, por lo tanto, haya que bajar la tasa de interés, porque la economía va muy lento (...).

Sí se despeja bastante el panorama en términos inflacionarios, a nuestro juicio eso abre la puerta para que, si no es en el mes de septiembre, ya en el mes de diciembre (el banco) debiera estar yendo a la tasa neutral, que es 4,25%, un recorte de la tasa.

Eso va a depender bastante de que la tregua dure más que las anteriores y se materialice finalmente este acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y dos, también depende un poquito de cómo se comportan las condiciones financieras afuera, lo que pasa con la Reserva Federal y si finalmente hay o no alzas de tasas en Estados Unidos.

-¿Es suficiente el proyecto de reconstrucción para poder crecer más?

- Es un punto relevante, sobre todo en las medidas que son bien directas para inversión, bajar impuestos a las empresas, eventualmente reintegrar el sistema para simplificarlo un poco. Puede haber algunas otras medidas que también ayudan bastante en términos de incentivar la inversión. Yo creo que con eso tenemos una parte del juego a favor.