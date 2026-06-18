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Felipe Jaque, economista jefe de Bice: “Se abre la puerta para que si no es septiembre, en diciembre el banco esté yendo a la tasa neutral”

El economista destacó que el informe “está bastante en línea” con los datos que se han conocido desde su última versión en marzo.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Laboral Banca Banco Bice
<p>Fotos: Verónica Ortíz</p>

Fotos: Verónica Ortíz

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