Gobierno y ANEF fijan fecha para iniciar conversaciones con miras a cambios en estatuto administrativo y evaluaciones de desempeño

El próximo jueves será la primera reunión formal entre el Ministerio del Trabajo y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) para iniciar las conversaciones con miras a mejorar las condiciones laborales del sector público, pero también para encontrar puntos de acuerdo en perfeccionamientos al estatuto administrativo y evaluaciones de desempeño.

Al participar en el seminario organizado por el Senado sobre empleo público, el titular de la cartera, Tomás Rau, informó que el 25 de junio se reunirán con los trabajadores del sector. “Estoy convencido que el diálogo como método permite avanzar. Tenemos muchas expectativas de que juntos podamos mejorar no solo el desempeño, sino que el bienestar, la carrera funcionaria, al hablar con franqueza”, afirmó.

El secretario de Estado señaló que hoy “conviven muchos estatutos en el empleo público. Hay que preguntarse si esta cantidad es el problema o hay que conversar de un estatuto único”.

Otro aspecto que sale en estas conversaciones, añadió, son los cargos de confianza que los diferenció de los cargos técnicos de carrera, “que son importantes para la aplicación de las políticas públicas y que lleguen a la ciudadanía”.

Rau opinó que “tenemos un tema con los trabajadores a honorarios, es necesario fomentar concursos por mérito como entrada, hablar de lineamientos comunes que podría establecer el Servicio Civil.

A su juicio, uno de los desafíos se refiere a la “carrera funcionaria y evaluación de desempeño, porque con un 98% que lo logra eso es algo que hay que mirar, quizás en pensar en un rediseño de metas y objetivos que impacten en la ciudadanía y diferenciar estos desempeños. Eso es algo que seguramente vamos a conversar en la mesa que instalaremos la próxima semana”.

El presidente de la ANEF, José Pérez, valoró la instancia de diálogo y sostuvo que concurrirán con un espíritu colaborativo pensando en que perfeccionamientos en las normas de los funcionarios públicos redundará en un mejor servicio a la ciudadanía.