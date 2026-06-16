Know Hub Chile lanza sexta versión de su programa de aceleración para emprendimientos de base científico-tecnológica

Ignition 06 seleccionará a 10 equipos en etapas tempranas para un entrenamiento de ocho semanas orientado a validar sus tecnologías, con la posibilidad de acceder a un fondo para realizar nuevas pruebas de concepto.

Know Hub Chile abrió las postulaciones de Ignition 06, la sexta versión de su programa de aceleración dirigido a emprendimientos de base científico-tecnológica en etapas tempranas, que desde 2019 ha trabajado con equipos que desarrollan soluciones en áreas como biotecnología, energías limpias, robótica y nanotecnología.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y el patrocinio de Lockheed Martin y tiene por objetivo transferir resultados desde los laboratorios hasta el mercado y posicionar startups de base científico-tecnológica con soluciones de impacto social, económico y ambiental. Durante la convocatoria se seleccionarán 10 equipos que competirán por un fondo de US$ 10 mil.

El jefe de Transferencia y Emprendimiento de ANID, Esteban Zapata, destacó en un comunicado el aporte de la iniciativa al fortalecimiento de proyectos en etapas iniciales y dijo que “permite mejorar la propuesta de valor y también la relación de esta propuesta de valor con los interesados en estas soluciones de base científica-tecnológica”.

Por su parte, el gestor senior de Know Hub Chile, Alonso Ureta, señaló que “Ignition 06 consolida nuestra trayectoria en el ecosistema de innovación chileno. Nuestro propósito es dar a los equipos las herramientas y la rigurosidad necesarias para validar comercialmente sus tecnologías".

Requisitos

Para poder acceder al programa, los proyectos postulantes deberán estar enfocados en investigación y desarrollo (I+D) y contar mínimo con un nivel tres de madurez tecnológica, es decir, que la tecnología haya superado las pruebas de concepto teóricas y cuente con evidencia experimental inicial.

Además, se exigirá la participación conjunta de un perfil técnico con conocimientos científicos y otro orientado al desarrollo de negocios. En tanto, las bases permiten que la constitución legal de la empresa se formalice durante el desarrollo del programa.

El proceso de formación tendrá una duración de ocho semanas y se apoyará en la metodología Customer Discovery -validación de la idea de negocio y definición de mercado objetivo-, para transformar hipótesis tecnológicas en evidencia comercial medible.

Ureta explicó que buscan que los participantes profundicen en aspectos relacionados con la descripción técnica de la innovación, la identificación de las necesidades de mercado, y la definición de estrategias de propiedad intelectual para resguardar sus patentes.

“Asimismo, el entrenamiento los guiará paso a paso en el dimensionamiento financiero, el análisis detallado del panorama competitivo y la consolidación de un modelo de ingresos sostenible que asegure la viabilidad comercial del proyecto”, añadió.

El programa finalizará en septiembre de 2026 con un Demo Day presencial, instancia en la que las 10 startups seleccionadas presentarán sus avances ante un jurado que medirá la calidad técnica y la validación de hipótesis, y definirá la distribución del fondo de US$ 10 mil, recursos que se destinarán a la realización de nuevas pruebas de concepto.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 21 de julio.