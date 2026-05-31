Kast aspira a que proyecto misceláneo se apruebe en julio y le resta dramatismo a que sea solo por un voto

“Chile no puede esperar”, dijo el mandatario en una entrevista que le concedió este domingo a CNN Chile. Más temprano, en Villa Alemana, había reconocido lo complejo del alza del desempleo, aunque reafirmó la meta de llegar a 6% hacia el término del gobierno.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, explicitó este domingo su aspiración a que dentro de julio quede aprobado el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que ya superó la valla de la Cámara de Diputados y ahora se apresta a su trámite en el Senado.

En la víspera de su primera Cuenta Pública ante el Congreso Pleno, previsto para el mediodía de este lunes en Valparaíso, el mandatario dijo en entrevista con CNN Chile que sería “muy importante” comenzar agosto con ese tema ya cerrado.

De todas formas, admitió que no puede determinar lo que defina el Parlamento.

En este contexto, Kast le restó dramatismo al resultado que le permitirá avanzar a la iniciativa. “Yo espero que se genere un mayor consenso, que haya una actitud de todos los sectores de poder poner en el centro a la persona y cómo sacamos a Chile adelante. Ojalá sean más votos, pero si fuera uno solo, tenemos que seguir avanzando, porque Chile no puede esperar”.

Ante consultas sobre la apertura a eventuales cambios al proyecto, como reducir por ejemplo de 25 a 20 los años de invariabilidad tributaria o aumentar los montos de las inversiones que se acogen o restringir el crédito a la contratación, el Presidente sólo se limitó a destacar que comienza una segunda etapa en la Cámara Alta que espera que sea de “mayor reflexión y mayor conversación, sin demorar”.

“No voy a adelantar lo que se va a conversar durante el debate parlamentario”, afirmó.

Y sin tampoco dar luces de si se podría moderar la rebaja del impuesto corporativo -prevista de 27% a 23% en cuatro años-, el mandatario insistió en la necesidad de que Chile recupere la competitividad tributaria.

Ante la pregunta de si estaría dispuesto a subirle los impuestos a las personas de ingresos más altos, recordó que ha dicho que “la lógica de ricos, pobres, del súper impuesto a los súper ricos, no es lo que ha ayudado a ningún país a salir adelante” y, por ende, no se avanzará en esa línea.

Sobre las críticas de los municipios a la eliminación de las contribuciones de la primera vivienda de los mayores de 65 años, insistió en que no habrá recortes en ningún beneficio social, pero también quieren colaboración e ideas. Adelantó que esta semana habrá una reunión con alcaldes, que se puede seguir conversando, puesto que el proyecto todavía no se cierra. “Podemos conversar y estamos abiertos a escuchar buenas ideas de los alcaldes”, señaló.

Meses duros

A horas de la Cuenta Pública, el mundo empresarial -reunido en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)- reafirmó sus expectativas sobre el tono y contenido que esperan escuchar este lunes. Y si bien transversalmente valoraron que el proyecto misce-láneo haya recogido parte de las prioridades del sector, coincidieron en que el mensaje debe transformarse en una señal concreta de reactivación, con anuncios en empleo, inver-sión y seguridad.

Sobre esto último, en la sexta edición del diálogo ciudadano “Presidente Presente”, realizado este domingo en Villa Alemana, precisamente Kast y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, anticiparon el ingreso del proyecto de ley “Rol Único de Vándalos”, que creará un registro nacional de personas que cometan actos vandálicos o “incivilidades”.

En ese marco, el mandatario hizo “un llamado a la esperanza”, que “las cosas se están haciendo bien” -marcando la diferencia con gobiernos anteriores- y resaltó la labor del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien estaba a su lado.

Junto con destacar el récord de inversiones solicitadas durante estos meses, el Jefe de Es-tado admitió que “se requiere tiempo, no es que mañana vayamos a bajar el índice de desempleo al 6 %, como queremos llegar al fin del período”. Y aquí añadió: “Van a venir meses duros”.

El punto, dijo, es cómo se enfrenta el tema complejo y admitió lo difícil que fue el alza de los combustibles.