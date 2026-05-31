Temblor de magnitud 6.0 sacude la zona central del país

El sismo, con epicentro a 23 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso, se sintió hasta las regiones de Coquimbo y O'Higgins.

Un temblor de magnitud 6.0 se registró este domingo a las 17:34 horas en la zona central del país, informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

El epicentro se ubicó a 23 kilómetros al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso, a una profundidad de 30 kilómetros.

El movimiento se sintió en varias regiones, entre ellas la Metropolitana, O'Higgins y Coquimbo, según reportaron Senapred y usuarios en redes sociales. Hasta el momento no se registran daños a servicios básicos ni personas afectadas.