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Temblor de magnitud 6.0 sacude la zona central del país

El sismo, con epicentro a 23 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso, se sintió hasta las regiones de Coquimbo y O'Higgins.

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Publicado: Domingo 31 de mayo de 2026 a las 17:46 hrs.

Sismo Temblor
<p>Temblor de magnitud 6.0 sacude la zona central del país</p>

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