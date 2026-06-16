Tras espaldarazo de la Dirección de Obras de Viña del Mar, el SEA recomienda aprobar complejo inmobiliario Alto Santorini en Reñaca

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Valparaíso recomendó aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Edificio Alto Santorini. La iniciativa es propiedad de la Inmobiliaria Lote 21 SpA, y se emplaza en el sector de Reñaca Norte, en las inmediaciones del Campo Dunar de Concón.

“El proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable (…), haciéndose cargo de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley 19.300, para los que se proponen medidas de mitigación y de compensación apropiadas”, dijo el SEA de Valparaíso.

De esta manera, el proyecto quedó en condiciones de ser votado en la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) regional, que de ratificarlo procedería a redactar y notificar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.

La recomendación del servicio se conoce a días de que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar acogiera “parcialmente” el recurso de reposición interpuesto por la inmobiliaria, dejando sin efecto la resolución que declaró la caducidad definitiva del permiso de construcción del proyecto otorgado en 2017.

En mayo pasado, la DOM dictó la resolución N°71, mediante la cual el municipio constató la caducidad del permiso del proyecto ubicado en Reñaca Norte N°30, argumentando que las obras permanecieron paralizadas por más de tres años.

No obstante, la inmobiliaria reclamó, argumentando que la paralización no fue producto de abandono ni inactividad del titular, sino consecuencia de sentencias judiciales, órdenes de no innovar y exigencias ambientales que impedían continuar las obras.

El proyecto Alto Santorini considera dos torres independientes de 28 y 10 pisos destinadas a uso habitacional y comercial, con una inversión de US$ 44 millones. Se emplaza en un terreno de aproximadamente 5.720 metros cuadrados y forma parte del sector de Reñaca Norte donde se produjo la crisis de socavones que afectó al edificio Kandinsky.

En diciembre de 2020, la Inmobiliaria Lote 21 SpA presentó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, en el cual el privado detalló que la obra comenzó su construcción en junio de 2018 y, en mayo de 2019, las obras fueron paralizadas cuando existía un 20% de avance de la obra gruesa del edificio habitacional.

En 2018, y debido a su ubicación -inmediatamente contiguo al Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón- la Municipalidad de Concón solicitó a la Superintendencia del Medio Ambiente la fiscalización de las obras, por ubicarse “en” dicho Santuario. La entidad ratificó que la iniciativa no supera los límites del santuario y que, por lo tanto, se ejecuta fuera de dicha área.

Adicionalmente, la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Jorge Yarur Bascuñan, en resguardo del Santuario, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual fue acogido en primera instancia, siendo luego confirmado el fallo por la Corte Suprema, ordenándose el ingreso del proyecto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental mediante la presentación de un EIA.