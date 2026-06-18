Caso Sartor: Fiscalía cifra en hasta US$ 200 millones el perjuicio para aportantes de fondos de la AGF

Por su parte, Toesca anunció el pago de poco más de US$ 5 millones a inversionistas de los vehículos en liquidación de la gestora.

Tras una investigación iniciada a fines de 2024, la Fiscalía comenzó a entregar públicamente las primeras definiciones del caso Sartor.

Este jueves, a la salida de una jornada de alegatos en la Corte Suprema por la arista Azul Azul de la investigación, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, dimensionó en números la trama de inversiones con partes relacionadas y con dinero de aportantes desatada al interior de los fondos de Sartor AGF.

“Este es un fraude muy complejo, las operaciones de administración de cartera que tenía Sartor eran aproximadamente US$ 800 millones y el perjuicio que se estima para los aportantes está entre los US$ 100 millones y US$ 200 millones”, reveló.

El fiscal Araya aclaró: “Digo aproximadamente porque, desde la fecha en que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) suspende Sartor, hace lo mismo con la entrada de aportes y, finalmente, nombra a un liquidador, se ha producido recuperación de fondos, tanto por parte del liquidador, como por parte de los fondos, que están ahora administrados por otras administradoras, y eso eventualmente puede reducir el monto del perjuicio”.

“Este es un fraude muy complejo, las operaciones de administración de cartera que tenía Sartor eran aproximadamente US$ 800 millones”, reveló el fiscal Juan Pablo Araya.

“Pero en este momento está entre los US$ 100 millones a US$ 200 millones”, subrayó.

Cabe recordar que, a mediados de agosto, los informes valorizadores de sus fondos mutuos y de inversión de Sartor AGF encargados a PwC y Deloitte revelaron deterioros de hasta un 85% en 10 vehículos de la gestora, al cierre de 2024, excluyendo a aquellos con inversiones inmobiliarias y aquellos domiciliados en Perú.

Toesca anuncia pagos por US$ 5 millones

Durante la misma jornada, la administradora de fondos Toesca anunció el pago de distribuciones por $ 4.543 millones -unos US$ 5 millones- a aportantes de dos de los fondos de Sartor AGF que le fueron entregados en agosto pasado para llevar adelante su proceso de liquidación.

“Tras diversas acciones de cobranza realizadas desde septiembre de 2025 y en medio de las dificultades judiciales a las que se está haciendo frente, Toesca ha conseguido captar recursos suficientes para realizar un primer pago a los aportantes y solicitantes de rescate de los fondos de inversión ‘Sartor Capital Efectivo’ y ‘Sartor Proyección’, por sus créditos nacidos con ocasión de la liquidación de los fondos”, apuntó la gestora en un comunicado.

En detalle, Sartor Proyección repartirá un monto total de $ 2.943 millones, y Sartor Capital Efectivo distribuirá $ 1.600 millones.