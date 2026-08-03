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Dólar cae fuerte bajo los $ 925 en sesión marcada por positivo Imacec de junio y avance de conversaciones en Medio Oriente

El Imacec subió 2,4% interanual, sobre la estimación de consenso de 1,8%. Mirando hacia afuera, el futuro de cobre transado en Londres subía 0,6%, en medio de la caída de tasas globales, viendo que el petróleo Brent retrocedía 5%.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 3 de agosto de 2026 a las 13:05 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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