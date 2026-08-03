Dólar cae fuerte bajo los $ 925 en sesión marcada por positivo Imacec de junio y avance de conversaciones en Medio Oriente
El Imacec subió 2,4% interanual, sobre la estimación de consenso de 1,8%. Mirando hacia afuera, el futuro de cobre transado en Londres subía 0,6%, en medio de la caída de tasas globales, viendo que el petróleo Brent retrocedía 5%.
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El dólar empezó agosto a la baja, pues la evolución del conflicto geopolítico en Medio Oriente ha tendido a desfavorecer a la divisa, y además en Chile las últimas noticias sobre la actividad económica fueron buenas para el mercado local.
Después de caer $ 16,7 la semana pasada, la paridad dólar-peso bajaba $ 7,6 hasta los $ 924,4 al inicio de la tarde de este lunes. El descenso se ha moderado desde sus mínimos de la sesión alcanzados en $ 923, justo en el piso donde se frenaron las caídas de la mayor parte de julio.
Repunte de actividad
Las tasas swap nominales del mercado chileno caían algo menos que sus comparables estadounidenses, tras conocerse temprano que el Imacec de junio subió 2,4% interanual, sobre la estimación de consenso de 1,8% en Bloomberg, y después de que, en todo caso, ya se había visto el viernes una sorpresa al alza en las cifras sectoriales publicadas por el INE.
"La sorpresa positiva debería apoyar al peso chileno y generar una moderada presión alcista sobre las tasas locales, especialmente en los tramos cortos, al reducir la urgencia de recortes de la Tasa de Política Monetaria", escribió el cientista de datos de Portfolio Analytics en Principal, Cristóbal Valdivia.
El diferencial de tasas con Estados Unidos se ha expandido con especial fuerza después de que el Banco Central entregara una mensaje más restrictivo en su última reunión. En todo caso, sigue siendo menos favorable que a comienzos de año.
Contactos especiales
Los términos de intercambio mejoraban en la sesión: el futuro de cobre transado en Londres subía 0,6% hasta los US$ 6,29 por libra, en medio de la caída de tasas globales, viendo que el petróleo Brent retrocedía 5% hasta los US$ 83,6 el barril.
"Mantenemos nuestra exposición al peso chileno, considerando que sus fundamentos de mediano plazo continúan siendo favorables, apoyados por un precio del cobre estructuralmente elevado y mejores perspectivas para la inversión", publicó el head de Estrategia de Inversión de Sura Investments, Mauricio Guzmán.
Irán informó que las conversaciones con Omán para reabrir el estrecho de Ormuz han estado avanzando, aunque negó que se esté negociando con EEUU. Donald Trump suspendió este fin de semana los ataques con los que había amenazado a la república islámica, afirmando que se está cerca de un acuerdo. Según el mandatario, hay conversaciones directas "más allá de que Irán lo admita o no".
El dollar index se estabilizaba, tras partir la jornada presionado hacia abajo por el yen japonés, tras confirmarse que hubo una intervención sobre la divisa. En concreto, el Departamento del Tesoro estadounidense vendió euros para comprar yenes, en su primera intervención conjunta para apoyar a la moneda asiática desde 2011. El mercado no descarta nuevas operaciones en esa misma línea.
El indicador del dólar global venía de perder 1,5% la semana pasada, después de que la Reserva Federal mantuviera la tasa clave, forzando el ajuste de un número no menor de apuestas al alza. Luego, la conferencia de prensa de su presidente, Kevin Warsh, no dejó satisfecho al mercado en cuanto a la justificación de mantener, en medio de la alta inflación derivada del conflicto en Medio Oriente.
Las ventas globales de dólares se enfriaron después de que a media mañana de este lunes se publicara el índice ISM manufacturero en EEUU. El índice principal arrojó 55,6 puntos en junio, mejor que los 53,9 anticipados por el consenso, gracias a una sorpresa al alza en el subíndice de empleo. Este miércoles se dará a conocer el índice ISM de servicios, y el viernes el reporte oficial de nóminas no agrícolas del pasado mes.
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