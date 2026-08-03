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IPSA pierde los 11.000 puntos ante caída de SQM y Wall Street sube tras la distensión del conflicto en Medio Oriente

La temporada de resultados IPSA hasta el momento ha traído sorpesas positivas en el ámbito operacional, y ahora los inversionistas se preparan para recibir los informes de empresas con gran arrastre en el indicador, principalmente Latam Airlines.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 3 de agosto de 2026 a las 09:52 hrs.

IPSA Wall Street mercado bursatil Bolsa chilena Acciones Benjamín Pescio
<p>IPSA pierde los 11.000 puntos ante caída de SQM y Wall Street sube tras la distensión del conflicto en Medio Oriente</p>

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