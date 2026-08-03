IPSA pierde los 11.000 puntos ante caída de SQM y Wall Street sube tras la distensión del conflicto en Medio Oriente
La temporada de resultados IPSA hasta el momento ha traído sorpesas positivas en el ámbito operacional, y ahora los inversionistas se preparan para recibir los informes de empresas con gran arrastre en el indicador, principalmente Latam Airlines.
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La bolsa chilena empezó agosto a la baja, ya que el optimismo por la distensión del conflicto geopolítico en Medio Oriente se enfrentaba a una fuerte caída de SQM, que tiene la mayor ponderación en el índice.
El S&P IPSA caía 0,3% hasta los 10.981,66 puntos este lunes, mientras Latam Airlines (2,3%), que es sensible a los costos de la energía, lideraba los retornos, pero SQM-B (-2,1%) encabezaba las bajas del selectivo, y acompañado de Copec (-1%), Quiñenco (-0,8%) y Santander (-0,8%).
La temporada de resultados IPSA hasta el momento ha traído sorpesas positivas en el ámbito operacional, y ahora los inversionistas se preparan para recibir los informes de empresas con gran arrastre en el indicador, principalmente Latam, agendada para este martes. Ese día vendrá también Mallplaza, y el jueves será el turno de Cencosud.
El mercado también está recogiendo positivas noticias económicas en el plano interno, ya que el Imacec subió 2,4% interanual, sobre la estimación de consenso de 1,8% en Bloomberg, gracias a la minería, los servicios y el comercio. En todo caso, ya se había visto el viernes una sorpresa al alza en las cifras sectoriales.
Bolsas internacionales
En Wall Street, el Dow Jones aumentaba 1,2%, el Nasdaq crecía 0,8% y el S&P 500 ganaba 0,6%, y también había compra de bonos del Tesoro, generando bajas de casi 5 puntos base en los rendimientos a lo largo de la curva.
Todos los 11 sectores del S&P 500 están registrando un alza interanual de utilidades en el segundo trimestre, tres de ellos con crecimiento de tres dígitos (energía, consumo discrecional y servicios de comunicación), y seis con doble dígito (tecnología de la información, materiales, financiero, salud, servicios públicos, inmobiliario e industria). La tasa de crecimiento del 57% reportada hasta este momento es más del doble que el 23,6% previsto por FactSet.
En Europa, el continental Euro Stoxx sumaba 0,7%, después de que en Asia las bolsas tuvieron desempeños mixtos este lunes.
El petróleo Brent retrocedía 5,3% hasta los US$ 83,3 por barril, gracias a una pausa de los enfrentamientos en Medio Oriente, acompañada por mayores signos de diálogo.
Irán informó que las conversaciones con Omán para reabrir el estrecho de Ormuz han estado avanzando, aunque negó que se esté negociando con EEUU. Donald Trump suspendió este fin de semana los ataques con los que había amenazado a la república islámica, afirmando que se está cerca de un acuerdo.
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