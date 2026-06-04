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Brazo financiero del Banco Mundial reafirma la apuesta por Chile y refuerza la necesidad de reactivar la inversión

El vicepresidente para Europa y América Latina del IFC del Grupo Banco Mundial, Alfonso García Mora, señaló que los próximos diez años “pueden ser extraordinariamente positivos para este país”.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 17:00 hrs.

Amanda Santillán Banco Mundial Chile economia chilena inversiones tasas de interés
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

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