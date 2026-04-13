Biministro Mas revela patrimonio que incluye sociedad valorada en $ 43.851 millones y copropiedad en 390 inmuebles

El titular de las secretarías de Economía y Minería informó un contrato de mandato especial de administración de cartera de valores con Picton por $ 8.858 millones.

El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, presentó una declaración de patrimonio de casi 300 páginas en su calidad de funcionario público recién asumido. Entre sus principales activos, informó una sociedad valorada en más de $ 40.000 millones así como ser copropietario en decenas de inmuebles repartidos a nivel nacional.

La autoridad logró amasar un importante patrimonio, poniendo sus fichas en los negocios de la construcción y agrícola, entre otros.

En su declaración de patrimonio reveló un contrato de mandato especial de administración de cartera de valores con Picton por $ 8.858 millones, así como el control de Inversiones Buca 2, con un valor de $ 43.851 millones, y de Servicios Inmobiliarios Ecomac, de $ 12.411 millones.

También informó dos APV que suman más de $ 260 millones y dos seguros de vida, uno por US$ 3 millones y otro por UF 4 mil.

El ministro reportó una vivienda en Lo Barnechea (que corresponde a su domicilio) con un avalúo superior a los $ 800 millones, 390 inmuebles en que figura como copropietario, más de 90 en que tiene plena propiedad y un vehículo BMW.

Además informó sociedades en el extranjero como Ecomac Bilbao (donde dijo que no influye decisivamente en la administración o en la gestión) con un valor de $ 109 millones, y las que controla Buca USA, Buca Usa Real Estate y Buca USA Cw Roscoe, que suman más de $ 2.700 millones.

En acciones reportó títulos en el Banco Santander Chile por $ 25 millones.